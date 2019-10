‘Toda persona en edad de jubilación tendrá una mesada’: Carrasquilla

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, anuncia que en el proyecto de protección a la vejez, que será la gran reforma pensional, eliminará el subsidio que se paga hoy en las pensiones, en el régimen de prima media, para financiar una extensión de la pensión de jubilación a toda la población.

Sobre el tema de la ley de financiamiento transmitió absoluta seguridad sobre su aprobación en el Congreso. Y descartó que puedan tener éxito en la Corte Constitucional demandas sobre eventuales vicios de fondo, en la ley de financiamiento.

Lo que el Gobierno va a presentar se llamará ley de financiamiento o reforma tributaria? Lo pregunto para saber en qué comisión la presenta...



Se presenta como reforma tributaria que va a tener mensaje de urgencia; por lo tanto, va a entrar por las comisiones económicas conjuntas. No es ley de financiamiento porque no se trata de financiar algo que esté desfinanciado, sino de sustituir un texto por otro.



¿No cambia para nada el texto que inicialmente aprobó el Congreso?



Lo que aprobó el Congreso en diciembre del año 2018 es exactamente lo que vamos a llevar al Congreso para que sea aprobado antes del 31 de diciembre.



El asunto es que varios parlamentarios, entre otros el del Centro Democrático Óscar Darío Pérez, anunciaron que sí van a introducir reformas…



El Gobierno va a llevar al Congreso exactamente el mismo texto. Con dos argumentos: primero, ese texto fue aprobado por el Congreso con márgenes de dos a uno, por cada voto en contra hubo dos votos a favor. Segundo: lo que ha pasado a raíz de la ley de financiamiento son excelentes noticias. Primero, el ritmo de crecimiento en Colombia es totalmente distinto a lo que era hace dos años y es completamente distinto en Colombia de lo que es en el resto de la región.



Colombia está creciendo mejor, hay más confianza inversionista, hay más dinámica económica en Colombia que en el resto de países, eso es un absoluto hecho. Si usted mide la velocidad a la que estamos andando en el último año, verá que estamos andando muy bien. Pero, para mí como profesional la cosa más importante sería lograr dar un paso adelante para la protección de la población de alta edad. Que la siguiente generación, mis nietos, diga: “este viejito tuvo algo que ver con el hecho de que en nuestro país no haya ni una sola persona mayor de 65 años en situación de pobreza”.



¿El Congreso está en libertad de cambiar el texto?



Por supuesto, eso es absolutamente claro. El Congreso, como poder público que es, tiene toda la facultad de cambiar las leyes.



¿Pero usted reconoce que hubo una falla constitucional en el trámite?



Sí, hubo vicio de trámite. Pero creo, con todo respeto, que la Cámara sí sabía lo que votaba. Entre otras cosas, no fue una votación reñida: 26-25. Fue una votación con amplísima mayoría por la aprobación. La Corte dice que no se surtieron los trámites; perfecto, estamos en un país democrático, tenemos tres ramas del poder público; una rama propuso, la otra rama dispuso y la tercera rama dijo, por favor, perfeccionen el proceso. Vamos a hacerlo.



De todas maneras, con modificaciones o sin ellas, ¿ve en peligro la reforma?



Yo no la veo en peligro por dos razones. La primera, porque lo que estamos pidiendo es que se apruebe algo que ya se aprobó. La segunda, por el bien del país.

¿Qué ventajas le dio al país?



Primero, el ritmo de crecimiento en Colombia es totalmente distinto a lo que era hace dos años y es completamente distinto en Colombia de lo que es en el resto de la región. Colombia está creciendo mejor, hay más dinámica económica en el país que en el resto de naciones, eso es un absoluto hecho. Colombia es distinta a los demás países de nuestra región. Estamos en el promedio, andamos al 3 %, ahora en el último trimestre vamos andando al 5,6 %. Es el doble del ritmo de América Latina.



¿Como consecuencia de los efectos de la ley de financiamiento?



Absolutamente claro; segundo, la inversión privada, de nuevo el ritmo de crecimiento de la inversión privada Colombia es el más alto de América Latina, el ritmo de inversión en capital fijo es absolutamente espectacular, durante todo el tiempo de vigencia de la ley de financiamiento, pero no hablemos solamente del crecimiento económico y el crecimiento de la inversión, pasemos por encima la inversión extranjera, que está creciendo al 24 % en el primer semestre del año respecto al año anterior, pero totalmente distinto en la mayoría de los países; eso me parece importante y mucha gente era escéptica de que tuviera ese resultado, pero es un resultado menor para mí.



Lo más importante es que gracias al régimen simple de tributación, las empresas que no estaban de ninguna manera vinculadas al sistema tributario colombiano, ahora lo están haciendo: 8.000 nuevos contribuyentes se han afiliado en el tiempo de vigencia de la ley de financiamiento, 8.100 empresas.



Quien demandó por vicios de forma el proyecto fue Germán Vargas Lleras, jefe de Cambio Radical. Independiente. ¿Cómo va a hacer el Gobierno ahora para convencer a los sectores independientes, como Cambio y el Partido Liberal para que voten la misma reforma?



De dos maneras: la primera, decirles ustedes ya la votaron, hay que repetir; segundo, desde que usted votó, lo único que ha pasado son buenas noticias. La ley de financiamiento ha demostrado enormes bondades y usted ya la votó.



Es decir, no ha pasado nada distinto a lo que ocurrió cuando los partidos Liberal y Cambio Radical aprobaron la reforma, ¿nada ha cambiado?



Absolutamente nada malo. Lo único que son buenas noticias sobre la ley.



El fallo fue por vicio de forma. Hay 21 demandas más que se han presentado a la Corte Constitucional por vicios de fondo, ¿a usted no le preocupa eso?



Toda ley en Colombia es demandada por mil maneras y se pronuncia la Rama Judicial. Creo que las demandas que yo he revisado y que han revisado los equipos jurídicos del Ministerio dan margen de absoluta tranquilidad, se hicieron absolutamente todos los escrutinios jurídicos y no hay ningún problema de fondo, a mi juicio. Esto que pasó en la Corte es algo que ya pasó y que hay que subsanar y en eso estamos, ¿qué vamos a hacer?, llevar exactamente el mismo texto que ya fue aprobado y defender las virtudes que ha tenido la ley en la práctica.

El senador Álvaro Uribe le hizo a usted un fuerte llamado en la plenaria, para que explique lo que el Gobierno está proponiendo en materia de pensiones…



En el debate del presupuesto hubo algunos senadores que criticaron la visión presunta del presidente Uribe sobre las pensiones. El presidente Uribe manifestó su posición que está plasmada en la Ley 100, que ha sido espectacular en términos de país; los parlamentarios le cuestionaron al Gobierno que si iba a presentar una nueva reforma en la línea de la Ley 100 para perjudicar a los trabajadores, perjudicar a los pensionados. El presidente Uribe no. Él pidió que el Gobierno diga si es o no es correcto lo que están diciendo estos parlamentarios. Cuando me dieron la palabra, yo dije que lo afirmado por cierto diario bogotano es absoluta mentira.



¿Por qué pidió el aplazamiento del estudio al proyecto que se está estudiando sobre beneficio a la vejez…?



En este país de la gente que está en edad de jubilación, que son hombres mayores de 62 años y mujeres mayores de 57, solamente el 25 % tiene algún tipo de beneficio y el 75 % está en la inopia. Si dentro de 25 años, una generación, cuando hoy los jóvenes de 30 años lleguen a su edad de jubilación, replicamos lo mismo, habremos fracasado como país, y si no hacemos algo hoy dentro de 30, 35 años, estos jóvenes van a estar en el mismo mundo en el que estamos nosotros, eso es un fracaso de país.



Vamos a decirle al país lo siguiente: ninguna persona en edad de estar jubilada en Colombia va a carecer de un recurso, de una mesada, ninguno, nadie. Hoy el 75 % carece de ayuda; lo que queremos hacer es que el ciento por ciento la tenga, por eso se llama protección a la vejez. Como en este momento tenemos una urgencia, no es que sea más importante, pero sí es más urgente, la ley de financiamiento, aplazamos la discusión del tema de la vejez.

¿El proyecto de auxilio a la vejez hace parte de la reforma pensional?



Es que todo es integral. Tenemos que hacer unos cambios teniendo en cuenta todo el universo de la población mayor en Colombia, porque solamente el 25 % que hemos cotizado tenemos un ahorro pensional. Tenemos que subsanar problemas para toda la población. Para mí esa sería la gran satisfacción de mi carrera profesional; lograr la aprobación de esa ley. Ojalá mis nietos digan un día: “este viejito tuvo algo que ver con el hecho de que en nuestro país no haya ni una sola persona mayor de 65 años en situación de pobreza”.



¿A cuántos colombianos beneficiaría si se aprobara?



Las cifras son dramáticas. En este momento tenemos más o menos 3,5 millones de personas mayores de 65 años en Colombia. El país no está joven y está envejeciendo. La población mayor de 65 años hoy es el 10 %; nuestro país está envejeciendo y a unos ritmos importantes; cuando hay muchísimos jóvenes por cada hombre de edad mayor es más fácil proteger al viejo. Cuando yo entré a la universidad la cifra era exactamente la misma que hay hoy: el 20 % de la población mayor tiene algún tipo de protección social, el resto viven de la ayuda de sus familias. Si logramos dar ese paso, habremos logrado un fundamental de la protección social en Colombia: qué orgullo me daría ser una pequeña parte para la solución de ese problema, dar un paso adelante en la protección de la vejez sería enormemente importante para el país y sería para mí.



¿Cuánto vale financiar ese programa?



Tiene un costo fiscal razonable; tenemos que hacer una cosa socialmente muy justa, que es: sin quitarle los derechos adquiridos a nadie, debemos eliminar subsidios que se le están dando a gente que tiene demasiados beneficios ya. Por ejemplo, si yo estuviera en el régimen de prima media sería una persona que recibiría un enorme subsidio que pagarían los contribuyentes.

Repito mi pregunta: ¿cómo se financiará?



Hoy la mesada pensional es lo ahorrado, más un subsidio. Eso se respetará como derecho adquirido y se mantendrá. Resulta que en Colombia desde los años 60, cuando empezó el régimen pensional hasta ahora, así ha sido: se paga la mesada, que tiene un subsidio. Ese subsidio se concentra en personas que estamos en la escala hipersuperior al nivel salarial de Colombia. Obviamente, hay un derecho adquirido que se mantendrá... Pero, para el futuro, quienes ya no tengan ese derecho adquirido no deben recibir ese subsidio, porque esos recursos se necesitan en otro sitio.



¿Eso afecta a un sector de la población?



A los que tienen derechos adquiridos, ¡no! Porque los derechos adquiridos se respetan. Tenemos que tomar la decisión de que en las generaciones futuras no se puede repetir lo que pasa en nuestra generación, que es inaceptable.



En consecuencia…



Habrá una relación muy estrecha entre lo que la gente ahorra en la juventud y lo que recibe en su tercera edad. Lo que yo ahorre y lo que reciba será igual. Hoy en día, entre lo que yo ahorro y lo que recibo hay un desfase enorme. Soy un privilegiado.



¿Y a favor de quién se trasladará ese subsidio de hoy?



A la gente que en su vejez no va a tener absolutamente nada. A quienes durante muchas generaciones han carecido por completo de protección.



¿El Gobierno eliminará el régimen de prima media? ¿Acabará con Colpensiones?



El Gobierno nunca ha tenido la intención de acabar con Colpensiones. Hay que luchar para que haya una correspondencia entre lo que se ahorra en el trabajo y lo que recibamos en nuestra tercera edad: unas mesadas pensionales que correspondan con lo que hemos ahorrado, hoy en día eso no sucede. Una enorme cantidad de colombianos están totalmente desprotegidos en su edad de jubilación.



Pero, con su explicación, insisto: ¿qué va a pasar con el régimen de prima media?



El régimen de prima media no puede ser algo que desligue lo que se ahorra con lo que se recibe; lo es para quienes ya están amparados por ese derecho adquirido. Pero hacia adelante hay que tomar una decisión.

¿Que es cuál?



Quiero decir que habrá una discusión sobre quiénes son los que entrarán al nuevo régimen. Hoy en día lo que recibe excede en muchísima proporción lo que ahorra.

No podemos cometer el mismo error generacional que cometieron nuestros antecesores, que fue dejar eso al descubierto .



¿Al cambiar el régimen de prima media habrá un sector de la población que ya no tendrá beneficios sobre pensiones?



Sí. El régimen pensional para hombres de 62 años y las mujeres de 57, eso no se va a cambiar.



¿Pero se va a reformar la cantidad de una mesada?



Los derechos adquiridos no se tocan. Hoy en día gente como usted o como yo estamos privilegiados y recibimos lo que ahorramos más el subsidio. Ese subsidio es el que desaparecerá en una determinada fecha del futuro.



¿A partir de...?



Esa es una negociación que hay que hacer. Lo que quiero es que los hombres de 62 años reciban su mesada. Pero el subsidio es plata que se necesita pasar a una población que hoy en día está totalmente desamparada. Eso irá al Congreso y será una discusión difícil.

YAMID AMAT

Especial para EL TIEMPO