María Fernanda Valdés es la coordinadora del equipo de empalme en el sector de Comercio, Industria y Turismo designada por el presidente electo, Gustavo Petro. Valdés, doctora en Economía de la Universidad Libre de Berlín, habló con EL TIEMPO sobre el proceso de enlace con el Gobierno saliente y se refirió a la reunión con la Embajada de Estados Unidos en Colombia el pasado miércoles, 13 de julio, en la que se habló de la posibilidad de renegociar el TLC y otros temas comerciales como las inversiones.



Feliz de asumir la gran responsabilidad encomendada por @petrogustavo y @FranciaMarquezM de coordinar el empalme del sector Comercio, Industria y Turismo, junto con un increíble grupo en donde se encuentran @mariovalencia01 y @MariaPradaU.

¿Cuál es el balance hasta el momento del proceso de empalme en el sector de Comercio, Industria y Turismo?

El proceso de empalme ha sido muy positivo. He encontrado una relación muy cordial. Se nota que es un empalme diferente a los empalmes de siempre.

¿En qué sentido es distinto a los empalmes de siempre?

Casi siempre los que entran son muy amigos de los que se van. Entonces, entran amigos y entra un grupo pequeño. Una persona se encarga de hacer el empalme o dos. A veces, llegan hasta tres o cuatro. En cambio, nosotros somos un equipo de 20 personas. Tenemos comunidades étnicas, gente que representa diferentes sectores. Lo han llamado un empalme popular y la verdad es que se nota: un equipo muy diverso, gente de todas las regiones. Eso es increíble.

¿En qué condiciones se encuentran el Ministerio y los proyectos que este desarrolla?

Nosotros no hemos encontrado escándalos. Por ahora, lo único que vemos es que el presupuesto para este año es muy limitado. Casi todo está comprometido. Buena parte está comprometida, pero, aparte de eso, no hemos encontrado nada para preocuparse.

¿Qué dice el plan de gobierno sobre este sector?

El primer objetivo es lograr la reindustrialización del país. Así lo plantea y es una misión difícil, pero yo creo que es lograble si le metemos toda la fuerza. El segundo objetivo es lograr volver a ser exportadores netos. En este momento, tenemos un déficit comercial muy grande y la idea es que nosotros volvamos a exportar. Hay muchas cosas más, pero eso sería lo básico. Todo esto pensado en generar bienestar, desarrollo y empleo. Hay una parte del plan de gobierno que me encanta que dice: “¿Cómo sabremos si lo estamos haciendo bien? Mire las cifras de empleo”. Si hay empleo, es porque lo estamos haciendo bien. Estamos haciendo el empalme pensando en cómo podemos usar toda esta información que nos están dando para darle unas recomendaciones a la persona entrante en este Ministerio.



El Ejecutivo electo propende por reindustrializar el país y que Colombia aumente sus exportaciones. Foto: Archivo particular.

¿La idea es sustituir importaciones con producción nacional?

Esa es parte de la idea. Generar industria otra vez aquí y sustituir importaciones. Hay un componente de sustituir importaciones. Esto va muy de la mano con el agro. Como ahora el 30 % de lo que consumimos es importado, la idea es que el agro empiece a producir eso mismo, para que no tengamos que importar toda la comida.

¿Trabajarán de manera transversal, como siempre se ha hecho, con el Ministerio de Agricultura y de Hacienda?

Exactamente. Esa es la idea, que todos estemos alineados. Yo creo que eso se va a lograr.

Francisco Palmieri, embajador encargado de Estados Unidos en Colombia. Foto: Embajada de Estados Unidos en Colombia.

El equipo de empalme de su sector se reunió el miércoles con el embajador de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri. ¿De qué se habló en este encuentro?

Estuvimos reunidos con el embajador de Estados Unidos y todo su equipo. Tuvimos una sesión especial sobre el tema comercial. Ahí estaban hablando todos los expertos de la embajada en temas comerciales. Yo pregunté si ellos tenían interés en revisar los tratados de libre comercio y la respuesta fue que sí, que la Embajada tiene interés. Explícitamente les dije: “Bueno, esta es la situación. Nosotros queremos revisar los tratados de libre comercio y los tratados de inversión”. Y la respuesta fue que sí. Hay unos mecanismos legales para hacerlos y ellos están de acuerdo en que empecemos a pensar en estos.

¿Qué sectores considera clave en la renegociación del TLC?

Lo que se está hablando, sobre todo, es en el sector agrario. Lo que tiene que ver con el maíz, con productos agrarios que nosotros podríamos producir y exportar a Estados Unidos si no tuviéramos tantos problemas.

¿Sobre qué otros temas hablaron?

Además, mostraron mucho interés en cooperar en otros temas comerciales. Hablamos, por ejemplo, de las inversiones en energía renovable, ellos están muy interesados en ese tema. Los vimos en general muy abiertos a trabajar con este nuevo Gobierno en este tema comercial y en muchos otros. La reunión duró todo el día. Yo solo estuve en la parte relacionada a comercio y agricultura. Les vi un interés muy importante en trabajar con este Gobierno.

Si bien esta es una administración distinta a la de Donald Trump, cuando Estados Unidos renegoció el TLC con México fue para imponerse más aún. ¿Ese riesgo se correría en esta ocasión?

Yo no creo. Creo que lo que se piensa es hablar de unos temas muy puntuales. No creo que se vaya a abrir toda esa caja de Pandora para renegociarlo. Hay unos temas específicos que son los que se van a revisar. La reunión fue importantísima. En la actitud se notaba que estábamos alineados en todo. Ellos también manifestaron que están muy contentos porque en este empalme y en el nuevo Gobierno los sindicatos van a tener una presencia mucho más fuerte.



