La ministra de Agricultura, Cecilia López, explicó a EL TIEMPO todo lo que tiene que ver con la adquisición de tierras por parte del Gobierno. Habló sobre dónde se adquirirá, cómo se pagará y cómo se volverá productiva.



¿En qué va el tema de reforma agraria?

Para empezar tenemos que reconocer que Colombia no ha hecho reforma agraria en su historia. Los intentos que ha realizado no han logrado ningún cambio en algo que es una vergüenza para Colombia. El índice de Gini de la concentración de la tierra está en cerca del 0,88, cuando 1 quiere decir que una persona tiene toda la tierra. Y ese Gini es aún más serio para propietarios, pues ahí es cerca del 0,9.



¿Y frente a eso qué se va a hacer?

El punto de partida es que no se ha podido hacer una reforma agraria. La voluntad de hacerlo tiene que enmarcarse dentro de algo más amplio que es la reforma rural integral.



¿En esa reforma es que quiere avanzar este gobierno?

Sí señor. Es evidente que en Colombia hay una concentración de tierra inmanejable y el punto real es que necesitamos un desarrollo rural integral que es el punto 1 del acuerdo de La Habana, que tiene unas metas realmente ambiciosas.



¿Por qué tiene que enmarcarse dentro de la paz?

Por varias razones. Primero porque el punto 1 de La Habana está en la Constitución y eso le da un marco legal muy sólido. Y segundo, porque si algo tiene apoyo internacional es la paz. El respaldo que necesitamos para hacer estos cambios profundos en el campo, que es donde sucedió la guerra, es apoyo internacional, que será porque está dentro del marco de la paz.



Pero entonces ¿qué se entiende por reforma agraria?

No es sólo entregar tierra. Es legalizar predios, entregar tierra, volver a la tierra absolutamente eficiente y productiva y lograr el objetivo del presidente que es volver a Colombia una potencia mundial. En lo que tiene que ver con la reforma agraria lo que le quiero decir es que primero que todo no se necesita ley, porque tenemos la ley 160 y el decreto ley 902 y ahí están los instrumentos para empezar y ya los estamos aplicando.



¿Y cómo la van a aplicar?

La queremos hacer en tres etapas. En la primera, que ya arrancamos, tiene que ver con la titulación. Ya están 681.371 hectáreas legalizadas. Aquí hay un poco que son títulos para tierra nueva, pero el grueso de gente son persona que están en predios de los que no tienen título legal. Fueron 11.285 títulos que beneficias a 12.800 familias en varios departamentos del país. Además, la Agencia Nacional de Tierras tiene más de 32.000 procesos de tierras que están acumulados.



¿Cuáles son los otros dos puntos?

Lo segundo es entregar tierra nueva y en este punto hay un mandato del presidente para usar tierra de narcotraficantes de la SAE. Ahí lo que vamos a hacer es arrendar tierras. Hay una lista muy grande en la Agencia Nacional de Tierras de gente que ha demostrado que tiene derecho a tierra. Esa tierra se va a cambiar a agremiaciones campesinas. Eso necesita unos ajustes legales y unos respaldos financieros y pensamos que noviembre ya podemos empezar a hacer esos cambios de arrendatarios para favorecer a familias campesinas.

Es decir, ¿quitar los arrendatarios que en este momento tiene la SAE y darle esos predios a campesinos?

Sí señor, arrendar. Eso tiene unos procesos legales. Hay identificadas agremiaciones campesinas que producen alimentos y nos interesa mucho que se reactive eso.



¿Y de dónde van a salir eso nuevos arrendatarios?



Del listado que tiene la Agencia Nacional de Tierras, que tiene más de 30.000 procesos de demandas por tierra. Ahí está la lista de los que son sujetos de reforma agraria.



¿Quiénes son?



Son personas que pueden probar que necesitan tierra o que les han quitado la tierra porque tenían baldíos. Cumplen con los requisitos que la agencia ha determinado para ser objeto de entrega de tierras o de arriendo.



¿En esto, qué tiene que ver en esto del catastro multipropósito?

Éste ha sido un proceso muy lento. ¿Qué es lo que este catastro hace?, va a hacer algo que no entiendo porque está causando tanto problema. Todos estamos acostumbrados en la ciudad que la casa que tenemos le ponen un impuesto predial que corresponde a algo muy cercano al valor comercial que tiene y lo pagamos religiosamente. En el campo nunca el valor de la propiedad ha estado cerca del valor comercial, por lo tanto nunca se han pagado los impuestos que toca. Entonces qué hace el catastro, que es de los municipios. Va a mirar la situación real y va a acercar el valor del predio a su valor comercial. Eso para los pequeños campesinos no va a significar incrementos muy grandes porque en la zona donde están los minifundios no habido grandes cambios a nivel de obras como vía 5G ni conectividad. Ahí va a seguir todo normal, pero en la zona donde hay grandes extensiones de tierra y han pasado carreteras, donde hay conectividad o donde están cerca de los mercados si se ha valorizado y está subestimado el valor.

El Gobierno aspira a comprar 3 millones de hectáreas

¿Y entonces qué les va a pasar?

Se les va a subir el valor de la tierra y por lo tanto el impuesto. Entonces qué hace el dueño de 500 hectáreas que tiene una cabeza de ganado por hectárea, evalúa si lo que está produciendo le sirve para pagar el impuesto y para tener un excedente y si no le sirve mira si se mueve hacia una ganadería más intensiva o mira si hay vocación para combinarlo con la agricultura. Si eso me produce, pues me quedo con la tierra y si no me produce tengo la alternativa de meter esa tierra en el mercado de tierras donde el Estado entra como comprador y compite con el sector privado



¿Cómo va a comprar el Estado?

Pagar con deuda, probablemente con TES y esa tierra la usa para distribuir para estos sujetos objeto de reforma agraria.



Me devuelvo un poco, ¿con el catastro multipropósito. el aumento del impuesto será gradual?

No sabemos. No hemos llegado a todo eso pero no creo que sea tan gradual. Y ahí pueden pasar dos cosas que el municipio siga con las tarifas que tienen o que los municipios pueden ver que hay una fuente de ingresos grandes para ellos y subir las tarifas. Entonces, cuánto va a subir el impuesto, depende de los municipios pero lo que sí es cierto es que va a ser mucho más de lo que están pagado.

¿Cuando usted me dice que el gobierno pagará TES, eso quiere decir que comprará a crédito?

​

No, con deuda. Los TES son unos papeles muy seguros. Ahora, cuánto es con TES y cuanto con recursos es lo que vamos a mirar.



Pero el presidente está hablando de comprar 3 millones de hectáreas…

Los compromisos del punto 1 del acuerdo de paz son legalizar 7 millones de hectáreas, pero también comprar 3 millones de hectáreas. Trataremos de avanzar lo máximo en estos cuatro años.



Pero una cosa es comprar la tierra y otra exponerla producir, que en últimas puede ser más costoso…

Aquí empezamos dando la señal esta semana, porque aquí título que se entrega, a la familia a la que le llega ese título le llega inmediatamente a la Agencia Desarrollo Rural.



¿Y qué hace la Agencia?

Es la que provee los instrumentos, el crédito, negocia con Finagro, con el nuevo Banco Agrario para tener el crédito, es la que verifica si necesitan agua, qué necesitan de comercialización, qué hacemos en materia de carreteras, qué necesita de organización. Porque una cosa es que queremos fomentar la organización campesina en la medida que muchos campesinos solos no pueden y por eso vamos a fomentar con Finagro el crédito a cooperativas. Entonces, le llega el título y la Agencia Desarrollo Rural. Van juntos.



¿Pero eso implica que a la Agencia habrá que inyectarle muchos recursos?

Sí. Nos acaban de dar un presupuesto que este Ministerio no había soñado, que son 4 billones de pesos y el reto ahora es ejecutarlo porque ese es un salto enorme en términos de recursos. De todas maneras los recursos nunca son suficientes y por eso el crédito es tan importante, porque no todo puede hacerse con recursos públicos.



¿Eso significa que también se acudirá a la banca privada?



Lo que les vengo proponiendo a los bancos es que la única manera de dar crédito barato, realmente barato y que le llegue al verdadero pequeño productor, es con la conectividad digital. Si aquí no hay un esfuerzo gigantesco de hacer conectividad digital, porque de lo contrario no hay forma ni de llegarle a los chiquitos ni bajar el costo Por eso a los bancos les pedí, a todos, que si están interesados en ir al campo que nos hagan propuestas de cómo hacerlo.



¿Y qué tanto se ha avanzado en eso?

Ya me reuní con Asomóvil y ellos ya están trabajando con la gente de acá del Ministerio para ver por dónde empezamos. Estamos mirando si es la cadena productiva dónde están los chiquitos para maíz, para soya y si ahí empezamos a hacer pilotos de conectividad y ahí ensayamos a cuánto se baja el costo del crédito. Pensamos que con conectividad todo eso se puede hacer con su celular y eso nos baja los costos.



¿Pero eso tiene que ir más allá del crédito?



Claro usted tiene que darles a los pequeños productores del campo no sólo un crédito muy barato sino que también tiene que darles un seguro, porque si hay algo que tiene riesgos es el campo. Es decir, esto va a ir acompañado de la conectividad para bajar costos de todo el sistema, no solamente del Banco Agrario sino de todos los bancos; eso debe ir acompañado de seguros y va acompañado del paquete para que sean productivos.



¿Cuándo empieza entregarse toda esta tierra?



La legalidad comenzó esta semana con la entrega de los títulos. De aquí al 15 de noviembre vamos a entregar todos estos títulos.

¿Y los 3 millones de hectáreas cuando serán adjudicados?

En materia de arrendadores de tierras comenzamos por la SAE y aquí vamos a ver cuándo comenzamos con el catastro. Mi sugerencia es que en la zona donde hay tierra subutilizada, hacer pilotos, quiero hacer pilotos en la zonas donde apliquemos el catastro y ver si la gente vende o transforma su producción. Porque el objetivo aquí es que no haya tierra subutilizada. Porque ya hay gente que está empezando ofrecer tierra, porque están asustados con las invasiones etc. Esas tierras tienen que entrar al mercado de tierras para que el Estado compita con el sector privado pero ahí también podríamos comenzar a distribuir tierra.



¿Y eso dónde se está dando?

En el Cauca y en Antioquía, aunque hasta ahora está empezando.



¿Cuánta plata van a destinar para la compra de tierras?

​

Esta es una prioridad, habría que mirar cuál es la oferta y cuánto vale. Lo que se ha pensado es que se usan recursos de títulos TES, que no afectan inmediatamente sino que son deuda. Claro que si en estos 4 billones vemos que hay espacio, pagamos, pero el principio es que sea con deuda.



A propósito de invasiones, hay quienes aseguran que quienes están invadiendo tierras es porque esperan que el gobierno, con esta nueva política, les entregue esas tierras. ¿Eso va a pasar?

No, eso no es así. Llamamos invasiones a aquellos que están haciendo procesos perversos, por negocio, por política, por presionar grupos aliados en armas. Esos nada. Toda la ley, tienen que desocupar y se castigan, se aplican los instrumentos duros que da la ley.



Es decir, ¿mano dura con los invasores?

Esos invasores que no son indígenas, porque estamos dividiendo entre invasores y ocupantes,. Los invasores son los que están haciendo negocio, los que están utilizando elementos de politiquería, los que están generando elementos de inestabilidad, esos, nada. Con los otros, el diálogo.



¿Y qué significa el diálogo?

Lo que hicimos en el Cauca, las tierras ocupadas por indígenas que dicen qué les tienen deudas , que es cierto que algunas son históricas y otras no, con ellos diálogo. Pero si con diálogo no desocupan, pues nos toca usar lo que dice la policía, las 48 horas.



¿Pero en qué anda el gobierno?

El ministro Defensa me ha dicho que tiene 62 investigaciones por tierra en este momento, 41 por inversión, 17 por haber avasallamiento y cuatro por usurpación. El ministro si está actuando.



