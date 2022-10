Durante la campaña presidencial parecía evidente que si Gustavo Petro, de izquierda, ganaba las elecciones, habría un claro distanciamiento con el sector ganadero.



Esto no solo por las posiciones que había asumido el entonces senador contra el sector, sino porque el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, ha sido un ferviente militante del uribismo y es el esposo de la senadora María Fernanda Cabal, una de las más férreas opositoras al hoy presidente.

Por eso esta semana causó sorpresa en algunos sectores cuando se conoció que los ganaderos tenían un acuerdo con el Gobierno Nacional sobre temas que tienen que ver con la venta de tierras y la respectiva tenencia. Lo han denominado como el ‘Gran acuerdo nacional por el pacto agrario’.



“Ellos ofrecen 3 millones de hectáreas”, dijo la ministra de Agricultura, Cecilia López.



Entonces, la pregunta es: ¿qué ha ocurrido para que los ganaderos, que en principio se verían como unos claros opositores a este Gobierno, hayan suscrito un acuerdo que incluso fue catalogado como histórico?



“La ganadería ha sido una excusa en algunas personas, que la usan es como maquillaje para concentrar tierras fértiles sin producir”, señaló a comienzos del año el hoy presidente Petro.



Agregó que la verdadera ganadería debe ser bien representada por gente que realmente la tenga como su principal actividad productiva y dijo que no se debe confundir ganadería con latifundio ni con narcotráfico.



Eso sonó en su momento como a una declaración de guerra a los ganaderos.



Las coincidencias

Pero a finales del mes pasado el expresidente Álvaro Uribe, a quien se puede considerar como el jefe de la oposición al Gobierno, estuvo en la Casa de Nariño dialogando con Petro.



Al término del encuentro, Uribe dijo que ha habido un factor de tranquilidad en la medida que Petro ha dicho que “va a comprar 3 millones de hectáreas”, algo “muy diferente al susto que se genera con la amenaza expropiatoria”.



Tras esto, dijo que le parecía “bueno” y planteó que se le debe acompañar la compra de tierras.



Y justamente esa misma tarde se dio una reunión de Petro con Lafaurie.



Por eso hay quienes creen que esto tuvo relación con el nuevo acuerdo. Pero a este asunto Lafaurie le bajó el tono. “Yo llevaba un mes trabajando con el Gobierno en secreto. Incluso yo empecé a hacer reuniones hace mes y medio con Iván Cepeda, quien resultó un buen aliado para esto”, reveló.



Dijo que la ventaja de trabajar con un Gobierno como el de Petro “es que el presidente es un hombre de causas y de convicciones y yo soy un hombre de causas y de convicciones e Iván Cepeda es un hombre de causas”.



Para la ministra López, los ganaderos “han hecho un gesto histórico”, en la medida en que personas de ese sector tienen mucha tierra que no es productiva y ahora tienen la opción de venderla. Destacó que este “es un acto voluntario”.



Los cierto es que esta semana se finiquitó ese acuerdo que hasta hace muy poco tiempo no se creía posible entre un presidente izquierda y un sector que ideológicamente es muy afín al uribismo, como es el que representa Fedegán.

Y no fue solo que lograron el acuerdo sino que salieron en los mejores términos. “Este es un gobierno de diálogo y de concertación”, dijo el presidente de Fedegán el jueves.



Sin embargo, en diálogo con EL TIEMPO fue claro al señalar que “creer que un gobierno de izquierda es un aliado de Fedegán eso no es verdad. Aquí lo que hay son elementos que permiten tener punto de encuentro”.



Para el presidente de Fedegán, este es un acuerdo de “alta política, con Pe mayúscula” y destacó que para los ganaderos la defensa de la legítima propiedad privada es absoluta.



La ministra de Agricultura agregó que “este es un sector que ha sido temeroso de este Gobierno” y que ahora ha entendido la importancia de “participar en el proceso de la reforma agraria”.



Destacó que el acuerdo es una lección para mucha gente del país, pues un gremio que no era cercano al Gobierno “entendió el mérito de lo que se está haciendo”.



Hay que recordar que el Gobierno quiere cumplir con el punto 1 del acuerdo de La Habana, que implica la titulación de 7 millones de hectáreas y la compra de otros 3 millones para dárselos a las personas que requieren tierra.



“Si el Estado está dispuesto a comprar 3 millones de hectáreas muy seguramente habrá muchísimos ganaderos que eventualmente se acogen a la oferta”, dijo hace unos días Lafaurie.



Según Fedegán, Colombia ocupa el puesto número 11 a nivel mundial en lo que tiene que ver con el número de cabezas de ganado, con 29,6 millones, producen 7.300 millones de litros de leche al año, y 900.000 toneladas de carne al año.

José Félix Lafaurie presidente de Fedegan Foto: EL TIEMPO

¿Por qué el acuerdo?

Si bien el sector ganadero descarta que haya intereses meramente políticos en el acuerdo, lo cierto es que había dudas sobre la compra de tierras por parte del gobierno y el gremio quiso ser propositivo.



José Luis Camacho, de Fedegán en Arauca, dijo que con este acuerdo fundamentalmente se está espantando el fantasma de la expropiación, que asustaba a muchos ganaderos.



Y en efecto, este acuerdo marca que hay un acercamiento del gremio con el Gobierno, lo que en últimas da mucha tranquilidad no solo en materia de la tenencia de la tierra, sino a quienes consideran que puede redundar en la estabilidad de los precios del ganado.



De acuerdo con Sebastián Lippez, decano de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Javeriana, gremios como Fedegán consideran que es mucho más beneficioso tener una relación constructiva con el Gobierno en vez de chocar. “Están buscando la mejor manera de tramitar sus intereses”, dijo.



El profesor Yann Basset, de la universidad del Rosario, destacó que el gremio ganadero, “que ha sido protagonista de conflicto, se siente a hablar y haga un acuerdo con el primer gobierno de izquierda es algo muy relevante”.



“Se ve un interés de ambas partes. El Gobierno sabe que necesita mostrarse como incluyente y dejar atrás la idea de que es autoritario, quiere que lo vean como conciliador; y el lado de los ganaderos, pues están preocupados con el Gobierno y estaba la expectativa de acercarse y esta es una forma de proteger sus intereses”, señaló Basset.



Ayer, Petro y Lafaurie suscribieron el acuerdo. “Se firmó un pacto que a mí me parece histórico, porque podría permitir hacer la reforma agraria en Colombia”, dijo anoche el mandatario.



REDACCIÓN POLÍTICA