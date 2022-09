El director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Mauricio Lizcano, hizo algunas claridades sobre lo que tiene que ver con la invasión de tierras que se está dando en algunas zonas del país.



¿Qué información tiene el Gobierno Nacional sobre la invasión de tierras?

Que había invasión de tierras en el Huila, en Cauca, en el Cesar y en otras zonas del país. Se están invadiendo tierras en todo el país, algo que para el Gobierno es inaceptable, no estamos de acuerdo con las vías de hecho. El Gobierno tiene una política de reforma agraria muy intensiva para darles tierra de manera legal a los campesinos, a las personas humildes.



¿Y cómo ven esas invasiones?

Nosotros creemos que todo esto lo que realmente hace es entorpecer y deslegitimar la política que tiene el presidente Gustavo Petro precisamente de entregarles legalmente tierras que están contempladas en toda la reforma agraria del Gobierno Nacional.



¿Cuánta tierra ha sido invadida este año?

La información que tenemos es que alrededor de unas 800 o 900 hectáreas. Aunque en este momento seguimos recopilando información. Realmente la dimensión de la ocupación no es muy grande, lo que pasa es que sí se están dando en muchas zonas del país y lo que nos preocupa es que la gente crea que esto es o una política del Gobierno o que lo vamos a permitir y que esto se vuelva un tema generalizado. Por ahora son unas iniciativas pequeñas con personas con las que queremos obviamente dialogar, concertar, queremos tomar medidas de acuerdo con la ley, pero por supuesto que el Gobierno no acepta invasiones, pues el Gobierno tiene un deber constitucional que es el de proteger la propiedad privada.



En ese orden de ideas, ¿cuál es el mensaje?

La primera invitación que yo hago es que no invadan tierras, la invasión de tierras lo que genera es todo lo contrario de lo que queremos, pone en problemas al Gobierno, deslegitima la política, no permite que el Gobierno pueda actuar de manera legal, los títulos no son legales, pero además se ponen en circunstancias de que la Policía los tiene que sacar y un juez también los puede sacar. Luego la invasión de tierras no es el camino para hacer la reforma agraria. Casi que podría decir sí a las tierras para los campesinos, pero no así.



