La discusión pública en Colombia de las últimas horas pasa por un interrogante: ¿Tiene el presidente Gustavo Petro una responsabilidad política en el caso de su hijo Nicolás, el diputado del Atlántico señalado de presuntos tratos con oscuras figuras que le habrían entregado dinero para financiar la campaña del Pacto Histórico en 2022?

El presidente Petro ha utilizado dos caminos para dar su punto de vista. El primero en una entrevista este domingo con la revista Cambio Colombia en la que dijo sobre esta pregunta: "No, porque ese es mi hijo, si quiere hacer política es un problema de libertad humana. Todas las personas en Colombia tienen el derecho de hacer política. Tú no puedes cercenar ese derecho. Si lo que quieres es preguntarme que yo he influido en mis hijos para que tomen determinadas decisiones acerca de sus carreras o sus vidas, ninguna. Yo he dado la libertad de escogencia a mis hijos".



En la mañana de este lunes a través de su cuenta de Twitter en la que afirmó: "Como Presidente, pido que se investigue y determinen responsabilidades respetando cualquier conclusión de la justicia. Como padre, confió en que pueda demostrar su inocencia. Mientras, vivo con dolor esta situación como cualquier padre. No haré más declaraciones al respecto". Luego agregó una frase: "Nadie ha dicho que no haya responsabilidades políticas".



En la charla con Cambio, el primer mandatario tomó distancia de Nicolás y aseguró que él no lo crió y que solo se reencontraron como familia cuando el actual diputado del Atlántico por la Colombia Humana ya estaba adulto y ejerciendo su carrera política.



"Él (Nicolás Petro) se crió en Córdoba. Estudió allá. Hizo su universidad. Realmente nunca tuvimos la oportunidad de convivir. No lo crié, esa es la realidad", dijo el jefe del Estado.



Más adelante cuando le preguntaron por sus otros cinco hijos, el mandatario comentó que "todos desde pequeños, los hijos que yo crié, siempre han tenido la certeza de la rectitud en relación a lo público".



Petro dijo que sólo compartió con el diputado atlanticense cuando este era un bebé y él vivía en el anonimato porque militaba en la extinta guerrilla del M-19. Luego, ya en la adultez, asevera que se reencontraron cuando Nicolás ya estaba casado con Daysuris Vásquez, la mujer que hizo las denuncias en contra de su ahora exmarido.



"Presidente @petrogustavo, esa no es la discusión. Nicolás hizo carrera política junto a usted, en su movimiento político, y con cargos de responsabilidad en campaña. Decir que no existe responsabilidad política, es cuestionable. Y sí, que nadie más sufra la tortura y la cárcel", le escribió también en la mañana de hoy el periodista Jorge Espinosa en un cruce de mensajes con el mandatario.



En estos el Presidente le dijo: "Se han pasado años llamándome guerrillero por mi militancia en el M19, pues bien, esa militancia me impedía hacer lo de que cualquier persona. No usaba mi nombre, ni mi cédula, aun amando, no podía conformar pareja, no podía criar a menos de exponer la vida de quienes amaba".



"La clandestinidad es eso amigo @EspinosaRadio. ¿No es comprensible hoy? Quizás. Es muy difícil hoy entender porque puede haber sacrificio personal por las ideas y las ansias de cambiar las cosas. Pero así éramos, y así sigo siendo", argumento el mandatario.



Para el analista Andrés Segura "el debate ha girado sobre la relación padre–hijo que es lo más llamativo, pero no es lo más importante".



"Existe una responsabilidad política del presidente y de las cabezas del Pacto Histórico frente a los supuestos delitos que sucedieron en el marco de su campaña. Nicolás Petro coordinó tareas y lideró actividades a nombre del Pacto Histórico y del equipo de la campaña", dice Segura.



Para él, "si se llegan a probar los delitos, como en cualquier organización, hay una responsabilidad del candidato y de las personas al frente de la campaña quienes delegaron esas funciones e hicieron un seguimiento adecuado. No se puede decir 'fue a mi espalda' sin asumir la responsabilidad como es lo esperable de cualquier líder".



Para él, además, "que sea el hijo del Presidente es un agravante que confirma la cercanía de él con los espacios de decisión, pero no es el centro del asunto".



Mientras que el también analista Guillermo Henao cree que de este tema se pueden analizar varios puntos.



"Las responsabilidades de orden penal en el país son individuales, por lo tanto, las actuaciones de Nicolás Petro serán investigadas en el marco de la justicia y esta al final determinará si incurrió o no en algún delito", dice.



"Hay varias responsabilidades políticas que, aunque Gustavo Petro no quiera asumir, poco a poco empezarán a pasarle cuenta de cobro de cara a varios momentos que se vienen en la arena política: las elecciones regionales. En este marco es claro que el mayor daño político se encuentra en esta área y más aún cuando el Pacto Histórico requiere ganar alcaldías y gobernaciones para mantener las estructuras políticas y por otro lado ser incidente en toma de decisiones locales. Allí el escándalo de Nicolás Petro deja muy mal parado al candidato Máximo Noriega y le da un respiro a la casa Char para mantener el poder en el atlántico".



Para los analistas consultados por EL TIEMPO, una posible investigación de cara a la entrada de recursos ilícitos en su campaña y más en época electoral puede ser el punto de partida para tener un desgaste más alto del Gobierno de cara a la opinión pública y presionar la tendencia de su ya baja popularidad.



El Gobierno afronta un momento de tensión y esas tensiones siempre se ven reflejadas en el legislativo. Petro necesita que pasen sus reformas lo más pronto posible. "De cara a lo anterior entregarle noticias a la oposición y darle herramientas para que discutan otros temas y centren el debate en este escándalo es negativo porque destruye la cohesión legislativa y más aún cuando sectores liberales, conservadores y ahora Cambio Radical desean abiertamente estar en la oposición porque saben que es insostenible bajo las elecciones territoriales defender a Gustavo Petro", dice Henao.



Los observadores del acontecer político anotan que en las democracias latinoamericanas con sistemas presidencialistas la figura de los hijos suele estar asociada a lo que se denomina "delfinazgos", liderazgos heredados que en nuestro país han permitido que hijos y nietos de presidentes ocupen la Casa de Nariño en años posteriores. "La figura de Nicolás Petro es una figura política que claramente surge desde el apellido Petro y desde la presencia que necesitaba la campaña en zonas de Córdoba, Bolívar y Atlántico. Esa responsabilidad y esa tarea está claramente asociada a la figura de un papá que puso al hijo que más 'vena política' tenía a conseguir votos para su elección presidencial", dice Henao.



Por eso, consideran que al margen de los resultados de la Fiscalía el caso tendrá dos efectos inevitables: uno, en la memoria de lo que ha sido el pasado del ahora presidente de la República y dos en el futuro electoral este mes de octubre, en especial en el departamento del Atlántico.



