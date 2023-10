¿Tiene Gareth Sella la experiencia para ser viceministro de Juventud? Esto respondió

La reciente designación de Gareth Sella como nuevo viceministro de Juventudes, adscrito al Ministerio de la Igualdad que lidera la vicepresidenta Francia Márquez, ha genera revuelo en quienes señalan que el joven cineasta no cuenta con la experiencia necesaria para asumir el importante cargo.



En entrevista con EL TIEMPO, el viceministro Sella explicó de dónde surgió su nombramiento, el recorrido que tiene el sector público y por qué sí considera que tiene los méritos suficientes para ostentar la posición que le fue conferida por la ministra de la Igualdad.

Su nombramiento se criticó fuertemente por su falta de experiencia. Trabajó para algunas entidades del Estado y en proyectos audiovisuales. ¿Qué méritos tiene para llegar al cargo?

Gareth Steven Sella, el joven de 24 años herido en protestas. Foto: Archivo particular

Las críticas son entendibles porque la forma de Gobierno a la que estamos acostumbrados garantiza que solo unos lleguen a este tipo de cargos. Yo creo que, si el Viceministerio de Juventud hubiera nacido en otro Gobierno, el viceministro seguramente sería alguien con un apellido Uribe, Gaviria o Lleras. O sea, sería un hijo o nieto de alguien. La gente me critica porque soy cineasta. E incluso si fuera un cineasta hijo de alguien importante no pondrían tanto problema. Lo ponen porque yo soy hijo de un taxista. Eso demuestra un poco de recelo.



Por otro lado, la preparación se piensa en términos de la academia. Y mi formación se transformó cuando entré al movimiento social y popular. Aunque estudié una carrera en la universidad, fui buen estudiante y me gradué con honores, el movimiento social y popular me educó de otras maneras. En ese sentido, mi formación en términos de gestión y juventudes se ha realizado a través de las formas populares no tradicionales. Desde el movimiento, nos hemos preparado para transformar este país, para ocupar los escenarios de poder y ejercerlo de manera correcta. Entonces, ¿por qué estoy acá? Porque he estado con la juventud popular. El Ministerio de la Igualdad necesita alguien que esté pensándose la juventud popular, excluida, sin garantía de derechos. Y eso no lo enseña la academia.

Claro, se necesita ese sentir de la juventud, sin embargo, entre sus funciones hay tareas que requieren conocimientos básicos en políticas públicas y administración pública. Además, se habla de que los requisitos de carreras afines y otros fueron ampliados para su perfil…

Los requisitos no se cambiaron. Los manuales de funciones se van adaptando. Por ejemplo, hubo un manual de funciones con el cual se posesionaron la vicepresidenta ministra, la persona de Secretaría General, la jefa de la oficina jurídica, entre otros. Pero no puedes usar un solo manual de funciones para estructurar toda una planta para un Ministerio. No es que se cambió para que entrara Gareth, sino que se va adaptando en pro de la política que necesita el Ministerio. ¿Y qué es lo que necesita? Diversidad y eso incluye a las juventudes.



Sobre la implementación de recursos, recuerdo que vengo de hacer cine a nivel de festival y cine popular, y he sido productor de mis cortometrajes, documentales y otros productos audiovisuales. Mi trabajo no lo haré solo. La idea es que este Viceministerio funciones rodeado de la gente, no a sus espaldas. No desde una oficina dictando qué es la política pública de las juventudes, sino desde los territorios, para garantizar la participación de la juventud.

Facebook Twitter Linkedin

La vicepresidenta Francia Márquez y el viceministro Gareth Sella Foto: EL TIEMPO/Ministerio de la Igualdad

Además de la falta de experiencia, también le critican haber pertenecido a la Primera Línea, un movimiento de jóvenes que salió a las marchas y que fue estigmatizado…

Primero, no había una Primera Línea con un líder o un jefe. Las Primeras Líneas fueron una expresión popular que nacieron en diferentes territorios y son diversas y amplias. Cada una funciona bajo sus propias lógicas. Su concepto era el del autocuidado a una represión policial. Y a estas se unían los jóvenes voluntariamente, sin estar organizados con otros. Entender esto es reconocer la autonomía de las personas a realizar su ejercicio de la protesta como quieran. Y no podemos tildar de criminal a un joven por ponerse un casco para protegerse de un disparo en la cabeza.

Hubo muchas expectativas con Gabriela Posso, quien fungió como consejera para las Juventudes y venía de la movilización social y de ser consejera para la juventud en Cali, sin embargo, los jóvenes manifestaron inconformidades por su gestión. ¿Qué se puede esperar de su gestión, a sabiendas que viene de un proceso un poco similar al de ella?



La Consejería tenía unas dificultades y era no poder ordenar gasto, por lo que su función fue limitada, casi de aconsejar al Gobierno. Con el Viceministerio hay una oportunidad para trabajar directamente con las juventudes. He hablado con algunos representantes de la plataforma nacional de juventudes y les dije lo que dije en mi discurso del martes, que me están malinterpretando. Les pedí que se revelaran, pero a mí, o sea, que fueran rebeldes conmigo.



Que me pidan, que me exijan, que no me aplaudan ni me feliciten. Si les cumplo, que me pidan más para que hagamos más. Aquí hay una capacidad de organización muy potente y vamos a trabajar con todas las personas que quieran participar a nivel nacional. Las garantías están para que todos nos exijamos y trabajemos en pro de la gente y no de ninguna individualidad.





ENTREVISTA DE NATALIA TAMAYO

REDACCIÓN DOMINGO

EL TIEMPO

