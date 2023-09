En una carta dirigida a la Cancillería, Thomas Greg & Sons, empresa que actualmente hace los pasaportes en el país, anunció su intención de participar en la nueva licitación para la hechura de estos documentos. Hace tan solo una semana, el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, declaró desierto el proceso de contratación debido a que esta empresa era la única proponente y debido a denuncias de posibles irregularidades en la licitación.

De acuerdo con la misiva, la empresa de origen inglés y con representación en Colombia anunció que tenía todo el interés de volver a presentarse, fuera sola o acompañada de otras empresas bajo el esquema de unión temporal.





"En calidad de representante legal de la sociedad Thomas Greg & Sons de Colombia S.A manifestamos nuestro interés en participar ya sea individualmente o mediante unión temporal, aspecto a ser definido hasta tanto se conozcan las condiciones del proceso de contratación, en el proceso para la selección del proveedor de los servicios que aperture la entidad para los servicios citados", dice la carta que fue enviada a la Cancillería y al Fondo Rotatorio de esta.



Además de mostrar su interés en el proceso, la empresa solicitó a la cartera liderada por Álvaro Leyva que le envíen todos los documentos y requisitos para volver a presentarse en el proceso. Vale recordar que esta empresa terminó como único proponente en la anterior licitación, que fue declarada desierta por Leyva.



El tema de los pasaportes tiene concentrada la atención del país en la Cancillería. Ante la cancelación de la anterior licitación, hay temores de que haya desabastecimiento de las libretas para expedir estos documentos. En respuesta, se anunció desde dicha cartera que se declarará la urgencia manifiesta para proceder a una contratación directa para solventar una posible crisis y luego dar paso a una licitación.

'Compiten o compiten': Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro habló este miércoles sobre la polémica licitación del contrato de los pasaportes que finalmente fue declarada desierta por el canciller Álvaro Leyva.



"La misma empresa que hoy saca los pasaportes es la que los sacaba en el pasado gobierno, pero no permitiré licitaciones dirigidas a un proponente. O compiten o compiten", aseguró el Presidente.



Y es que Thomas Greg & Sons de Colombia S.A., la empresa que ha tenido este contrato en los últimos 17 años, fue la única oferente hacia el final del proceso de la licitación y por esa razón, se declaró desierto el proceso, en parte por instrucciones de Casa de Nariño de que no se podía seguir adelante si no había más competidores.



Esta situación se presentó porque las otras empresas que estaban buscando el jugoso contrato de 600 mil millones de pesos se retiraron argumentando que las condiciones del pliego favorecían al actual contratista, el cual suministrará los pasaportes hasta el próximo 2 de octubre.



El presidente Petro, por otro lado, dijo en su cuenta de Twitter: "Todo funcionario tiene mi mensaje. No se trata de suspender licitaciones buscando que el tiempo nos acorrale para escoger al único proponente".