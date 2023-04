The Economist, la prestigiosa revista inglesa especializada en relaciones internacionales y economía, publicó este jueves un artículo sobre el plan de paz total del presidente colombiano Gustavo Petro. En el texto criticó severamente y tituló: "Se tambalea un ambicioso plan de 'paz total' en Colombia".



De acuerdo con la revista, el presidente llegó al poder el año pasado con el proyecto de la paz total como una sus prioridades, pero "menos de un año después, su búsqueda de la paz parece más inestable de nunca", inicia el artículo.



El análisis de The Economist hace un recuento del pasado del país y señala los numerosos conflictos armados internos que ha tenido Colombia durante más de medio siglo y cómo los han abordado los últimos presidentes.



Sobre el expresidente Iván Duque, predecesor de Petro, lo señala de haber "alentado a las fuerzas armadas a atacar a los jefes o 'capos' de las grupos al margen de la ley. En cuanto a Juan Manuel Santos, presidente de 2010 a 2018, lo reconoce por pasar cuatro años negociando un acuerdo de paz con las Farc que se firmó en 2016.

Seguido a esto, el artículo de la revista inglesa recuerda que en diciembre el presidente Petro anunció una tregua de seis meses con el Eln y el Clan del Golfo, y el pasado 15 de marzo presentó una nueva ley ante el Congreso que junto con su ley de 'paz total' establece el marco legal para que el gobierno negocie con los grupos criminales armados y les conceda sentencias reducidas si cooperan.

"Sin embargo, tanto el Eln como el Clan del Golfo ya no forman parte del cese al fuego. El Eln afirma que nunca se inscribió en primer lugar, mientras que Petro puso fin a la tregua con el Clan del Golfo el 19 de marzo después de que se descubrió que el grupo armado estaba involucrada en una huelga minera", dice The Economist.



La revista también señala que los ataques violentos han incrementado en las últimas semanas y recuerda que en el último mes la inteligencia colombiana descubrió que miembros del Clan del Golfo se infiltraron en las huelgas del Bajo Cauca y el Eln atacó una base militar en el Catatumbo.

La Fiscalía hizo una nueva citación a Juan Fernando Petro, hermano de Gustavo Petro. Foto: Instagram: @JuanFPetro

Por último, el artículo habla de las acusaciones contra el hermano y el hijo del presidente Petro de recibir presuntos sobornos de bandas narcotraficantes para lograr concesiones en el proceso de alto el fuego.



"Mientras tanto, el gabinete de Petro se volvió contra él en febrero por una reforma de salud. La 'paz total' parece más un eslogan que un objetivo alcanzable", sentencia The Economist en su análisis.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

