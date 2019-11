Duque alista la terna para nuevo Fiscal General

El presidente de la República, Iván Duque, tiene lista la terna para elegir el nuevo Fiscal General de la Nación. En la baraja están Francisco Barbosa, consejero Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales​; Camilo Gómez, actual director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y Paola Andrea Meneses, quien se desempeña como superintendente de Subsidio Familiar.

Tras la renuncia a la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, Duque había dicho que "el proceso que sigue ahora es evaluar para presentarle a la Corte Suprema de Justicia la mejor terna que considere yo puede tener el país, buscando personas con independencia, con solvencia, con patriotismo, sin tacha y comprometidas con la legalidad, como un principio para todos los colombianos”.



En su momento, para mediados de mayo, Martínez, anunció su renuncia irrevocable al cargo tras el fallo de la JEP que le otorgó la garantía de no extradición a Jesús Santrich y le ordenó a la Fiscalía dar trámite inmediato a la liberación del exguerrillero.

El fiscal Martínez dijo que la evidencia de Estados Unidos y de la Fiscalía contra Santrich, acusado de conspiración para enviar cocaína a Estados Unidos, eran contundentes y que consideraba la decisión de la JEP "un desafío al orden jurídico" que, agregó, no puede ser refrendado por él.



"Mi conciencia y mi devoción por el Estado de derecho me lo impiden. Por ello he presentado renuncia irrevocable al cargo de Fiscal General de la Nación".



En su reemplazo asumió Fabio Espitia Garzón, quien se desempeñó en el cargo en condición de interinidad.

Francisco Barbosa

Francisco Barbosa es amigo muy cercano del presidente Iván Duque. Actualmente es el alto consejero para los Derechos Humanos de la Presidencia de la República y fue el jefe del empalme del actual gobierno con la administración de Juan Manuel Santos. Tiene una importante trayectoria académica.



Es abogado de la Universidad Sergio Arboleda, donde se conoció con Duque, y especialista en Relaciones Internacionales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Magíster en Historia de la Universidad Javeriana y en Derecho Público de la Université de Nantes de Francia.



Fue asesor jurídico en la Personería de Bogotá, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Hacienda, la Corporación Excelencia en la Justicia y en el Senado de la República.

Paola Andrea Meneses

Es la actual superintendente del Subsidio Familiar. Es abogada y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Javeriana con estudios y experiencia en derecho público y corporativo. Máster en Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, España. Especialista en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, España.



Fue jefe de Asesores Jurídicos de la Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB), ha sido Secretaria General de la Federación Nacional de Departamentos entre otros cargos.

Camilo Gómez

Camilo Gómez Alzate es el actual director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.



Tiene ya una larga trayectoria en el sector público, fue secretario privado de Andrés Pastrana en la Alcaldía de Bogotá, en 1988, durante su paso por el distrito, Gómez participó también en la gerencia de la Empresa Distrital de Servicios Públicos (EDIS), cuando el servicio de recolección de basuras de la ciudad fue privatizado.



También fue secretario privado de Andrés Pastrana cuando este fue presidente. Durante esta administración, también fungió como Alto Comisionado para la Paz. En 2014, fue candidato a la vicepresidencia como fórmula de Marta Lucía Ramírez.

