Líderes del paro entregaron al Gobierno un pliego de 13 puntos

Durante cerca de tres horas el presidente Iván Duque y otros altos funcionarios del Gobierno Nacional estuvieron reunidos con los dirigentes del paro nacional del pasado 21 de noviembre, con quienes estuvieron dialogando alrededor de las inquietudes que motivaron esa jornada.



En el marco del encuentro, los delegados del paro le entregaron al presidente Iván Duque un compendio de 13 puntos, dentro de los cuales se destacan que no haya una reforma pensional, que no haya reforma tributaria, la derogatoria del Esmad, mejoramiento de las condiciones para los campesinos, fortalecimiento presupuestal para la educación y que se revoque el decreto 2111, que crea el holding financiero en el cual se busca agrupar las empresas del sector estatal.

Con estas propuestas se terminó el encuentro luego de que el Presidente invitara a sindicatos, entes de control y empresarios a que se vincularan a la "conversación nacional", pero los líderes del paro no lo consideraron oportuno.



Para los líderes de la movilización que tuvo lugar el jueves 21 de noviembre, no es conveniente que ellos entren a formar parte de lo que el presidente Duque llama 'conversación nacional'. A su juicio, ellos quieren un trato diferencial para buscar soluciones a su problemática.



Según el portal Lasillavacia.com, las peticiones de los dirigentes de la movilización puestas sobre la mesa son las siguientes:



1. Retirar el proyecto de ley de reforma tributaria, en tránsito en el Congreso.



2. Derogar el decreto del domingo que creó el holding financiero, la empresa que aglutina 18 entidades financieras, lo que (para el comité) conllevaría a una masacre laboral (aunque el decreto dice que no van a echar a nadie).



3. Derogar la circular de Mintrabajo sobre cuándo las empresas pueden terminar los contratos laborales de personas en condiciones de debilidad.



4. Disolver al Esmad y depurar la Policía.



5. Que el Gobierno no presente la reforma pensional.



6.Que el Gobierno no presente la reforma laboral y que tumbe cuatro artículos del Plan Nacional de Desarrollo que crean la posibilidad de que tengan protección social quienes ganan menos de un salario mínimo porque no trabajan tiempo completo, la de recibir los Beps (una suerte de pensión para quien no alcance a ahorrar suficiente) en un solo pago, el máximo de recursos que puede recibir cada EPS por recobros al sistema, y el que hace que haya un régimen intermedio de aportes a la salud entre quienes pagan el 16 por ciento y quienes no pagan nada, según sus ingresos.



7. Que el Gobierno no privatice ni enajene bienes del Estado.



8. Que el Gobierno cumpla los acuerdos firmados por el gobierno Santos y el actual con estudiantes, organizaciones indígenas, trabajadores estatales, Fecode y los “sectores campesinos y agrarios”.



9. Que el Gobierno tramite con Dignidad Agropecuaria los “temas relacionados con las necesidades de los productores agropecuarios, entre estos la revisión de los tratados de libre comercio y todo lo relacionado con la producción de este sector”



10. Que el Gobierno aborde con ‘Defendamos la Paz’ el “proceso de cumplimiento e implementación de los acuerdos de paz”. Como contamos, ‘Defendamos la Paz’ reúne a activistas del ‘Sí’ y políticos como el exjefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, y a políticos exsantistas como los exministros Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera.



11. Tramitar de inmediato en el Congreso los proyectos de ley que aterrizan la consulta anticorrupción.



12. Derogar el impuesto o “tarifazo nacional” para financiar Electricaribe.



13. Definir las políticas ambientales y la protección de páramos con “los representantes de las organizaciones ambientales que se acuerden”.



La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez dijo que el ideal es que todos los sectores estén en la conversación nacional, en la medida en que buena parte de las inquietudes que tienen los organizadores del paro también las tienen otros sectores.



El diálogo nacional continúa este mediodía entre el presidente Duque y otros sectores que han estado vinculados a las movilizaciones de los últimos días.



A pesar del tropiezo, a esta hora el diálogo sigue conversando con los organismos de control y en el transcurso de la semana continuarán los encuentros.

Así se ha dado la jornada de diálogo

A las 7:35 de la mañana comenzó en la Casa de Nariño la reunión entre el presidente Iván Duque y los dirigentes del paro, que ya cumple seis días y afecta a varias ciudades del país, pero particularmente a Bogotá.



El Presidente comenzó por señalarles que será un espacio para escuchar y les dijo a los asistentes que los va a oír con toda la atención.



El jefe de Estado les reitero que los había invitado para iniciar la gran conversación nacional en la que deben abordarse los grandes temas y problemas que afectan al país.



Al inicio de su conversación con los asistentes, el mandatario les dijo que era un día que se daba con una situación muy dolorosa, como es el fallecimiento del joven Dilan, y les reiteró que ese dolor también lo compartían él y el Gobierno Nacional.



El mandatario les destacó que precisamente lo que se quería era que situaciones como la de este joven no se volvieran a repetir, y por eso les dijo que lo que tenían que pensar era en mirar hacia delante, ”en construir”.



Duque señaló que el ejercicio de la conversación nacional tiene un objetivo claro y es que toda la sociedad se exprese en este momento para “superar los ismos que generan división" y pasar a otras tareas patriotas y de carácter nacional.



“Queremos escucharlos, mirar sus preocupaciones y sobre esta base iniciar la conversación”, les manifestó Duque, para luego agregarles que si bien es un día complejo, eso no puede impedir que se avance, pues el país espera que se superen las divisiones.

”Quiero escucharlos, abrirles espacio y que ustedes compartan sus opiniones“, les reiteró.



Hacia las 10 de la mañana, la reunión fue suspendida temporalmente, pues los dirigentes del paro decidieron tomarse un tiempo para analizar la propuesta de que los organismos de control, algunos gremios, comerciantes y presidentes de las altas cortes hagan parte del encuentro.



El Gobierno anunció que responderá las tres inquietudes que plantearon los sindicatos.





