La victoria de Iván Name (Alianza Verde) para la presidencia del Congreso el 20 de julio envió un mensaje de la distancia que hay entre el Senado y el Ejecutivo. No obstante los intentos de moderar sus alcances, su intención se ha reafirmado en las declaraciones del senador Name en los últimos días.



(Puede ver: Representante Garcés amplia denuncia contra presidente tras audiencia de Nicolás Petro)

Primero fue el tono de las palabras en contra de Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, y lo más reciente fueron las declaraciones a la salida de la primera reunión entre el presidente Gustavo Petro y la cabeza del Senado: “El Congreso no es solamente una fábrica de leyes, es también una instancia de la democracia para que lo que no convenga no salga. Pero tenemos el entendimiento y la disposición para que salgan las reformas propuestas por el Gobierno y propuestas por el Congreso”.



De cierta forma, Name deja claro que no era el candidato del Gobierno y que esto se notará en la forma en que lleve la batuta en el Congreso, así lo considera el analista Jorge Iván Cuervo.



El académico y experto apuntó que “Name fue elegido con los votos de la oposición, es algo que no se puede esconder. Si no fuera por su autonominación, hoy se tendría un presidente más cercano a la Alianza Verde”. No obstante, expresó que puede llegar a moderar su posición el hecho de que hace parte de un partido de gobierno.



“Aunque le debe su elección a la oposición, como miembro de la Alianza Verde tiene el deber de ayudar al Gobierno”, dijo Cuervo. Según él, la presidencia del senador puede llegar a ser bisagra entre los sectores afines al Gobierno y los contrarios. “La presidencia de Name genera los incentivos para que el Gobierno tenga la mejor colaboración con el Congreso”, concluyo Cuervo.



(Además: Name tras cita con Petro: 'Tenemos la disposición para que salgan las reformas')



Por otro lado, el profesor Camilo Gónzalez, de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, consideró que Name “no será tan complaciente” con el Gobierno. En su opinión, “la relación será muy difícil”. Aunque no cree que se oponga a todo, González sí resaltó que terminará contribuyendo a que la relación con Senado sea mucho menos expedita que con la Cámara.



A esto se le deben sumar los choques que han tenido Petro y Name durante el paso del Presidente por el Legislativo. El ahora mandatario lanzó duros comentarios cuando el senador ‘verde’ ganó la segunda vicepresidencia en 2021, tras la derrota en plenaria de Gustavo Bolívar, que era el nominado de la oposición.



Por otro lado, Name ha sido crítico del gabinete de Gustavo Petro y en distintas ocasiones ha expresado sus dudas sobre este. Además, aunque es de la Alianza Verde, tiene lazos con la política tradicional. Antes estuvo en las filas conservadoras y de 'la U'. Asimismo, lo han señalado de clientelista desde algunas facciones del Pacto Histórico.



(También: ‘El Congreso no es solo una fábrica de leyes’: Iván Name tras cita con Gustavo Petro)



De esta manera, a la presidencia del Senado llegó un perfil complejo para los planes de la Casa de Nariño. Aunque de un partido de Gobierno y cumpliendo con los acuerdos, Name es cercano a sectores contrarios al Ejecutivo y llegó con el apoyo de ellos. Después de un complejo primer año Legislativo, este segundo parece seguir por la misma línea-.