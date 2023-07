Nuevamente hay tensiones en el gabinete del presidente Gustavo Petro. La salida de Irene Vélez no habría aplacado el clima al interior del gobierno, sino que suenan nuevamente versiones de remezones ministeriales y de molestias del primer mandatario con su equipo de trabajo.



Durante esta semana, el presidente se ha reunido en varias ocasiones con su gabinete y varias fuentes coincidieron en que en uno de estos encuentros hubo un llamado de atención, aunque las versiones difieren sobre la intensidad y el receptor de los reclamos de Gustavo Petro. Algunos aseguran que son normales los regaños del presidente y que este último no fue diferente a los anteriores. En cambio, otros apuntan a que “fue duro” y que incluso hubo una advertencia velada de que en promedio ha salido un ministro por cada mes de gobierno.



En cuanto al destinatario, se señala al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, otros dicen que el jalón de orejas fue al ministro de las TIC, Mauricio Lizano, y hasta se apunta a los ministros más técnicos, como Catalina Velasco (Vivienda), Ricardo Bonilla (Hacienda) y William Camargo (Transporte). Algunos se atreven a decir que el regaño fue “a todo el gabinete”.



En el caso del responsable de la política, supuestamente las molestias fueron por el resultado adverso en la plenaria de Senado del 20 de julio, en la que ganó Iván Name como nuevo presidente del Congreso. A este le habrían cuestionado que no logró los votos suficientes para que asumiera alguien cercano al Ejecutivo. A esto habría que sumarle la molestia de algunos del Pacto Histórico a la gestión de Velasco.



Sin embargo, cercanos al ministro Velasco aseguran que de ninguna manera el presidente lo cuestionó y que todo se trataría de rumores de dos viejos conocidos de la política que quieren el cargo. Incluso, estos aseguran que Gustavo Petro lo respaldó, destacó lo logrado en la Cámara con la victoria de Andrés Calle y habló que el resultado contrario de la instalación tuvo que ver con “fuego amigo” en el Pacto Histórico y la Alianza Verde. Cercanos a la bancada de izquierda confirmaron que el martes el presidente los citó y expresó la tesis de que la derrota fue por votos de los propios allegados al Ejecutivo.



Otro sector coincidió en que el presidente Petro expresó su molestia por la derrota en Senado, aunque supuestamente el señalado fue Mauricio Lizcano. A este le habrían cuestionado que el partido del que hizo parte por varios años, ‘la U’, apoyó en su mayoría a Iván Name y no a Angélica Lozano, que iba con el apoyo del Ejecutivo. Le llamaron la atención por supuestamente no mover los votos de la colectividad en la que todavía tendría ascendencia. No obstante, en la cartera de las TIC niegan que esto hubiese ocurrido.



Buena parte concuerda en que también hubo molestia por parte del presidente en cuanto a la ejecución de obras y programas en su primer año de mandato. A una semana de cumplir 365 días en la Casa de Nariño, el primer mandatario no habría estado a gusto con los balances presentados por los ministros. El enfado habría sido por la supuesta baja ejecución en temas de vivienda, vías e infraestructura.



Otro sector habla de que la molestia del presidente fue por el proyecto de presupuesto que en los próximos días se presentará al Congreso. Supuestamente el presidente no habría estado a gusto y hasta habría dicho que no tiene mucha relación con el Plan Nacional de Desarrollo aprobada por el Congreso. Frente a esta versión, en el Ministerio de Hacienda aseguran que no han existido observaciones frente al tema y que siguen trabajando en el texto con las otras carteras. Lo cierto es que en la última semana los ministros han sido citados todos los días a Palacio para terminar el proyecto.



Aunque distintas versiones, la mayoría apunta a que hubo un regaño del presidente esta semana. Esto cobra más relevancia cuando apenas faltan siete días para cumplirse un año de mandato y las elecciones regionales están a la vuelta de la esquina. Esto vuelve a activar las alarmas de posibles cambios en el gabinete, aunque múltiples fuentes apuntan a que el presidente no ha hablado de eso por el momento. Sin embargo, en la Cancillería se comienza a mover versiones de una posible salida de Álvaro Leyva del cargo.