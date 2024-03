Tenemos manifestaciones que no quieren cambiar el país: Presidente Petro sobre marchas

El presidente Gustavo Petro se pronunció este martes sobre la jornada de movilizaciones convocada por sectores de la oposición en el país. El mandatario lanzó duras críticas a los manifestantes.

"Hoy tenemos manifestaciones que no quieren cambiar el país. Está bien. Siempre habrán fuerzas que saliendo de los privilegios, no quieren perderlos. Pero las fuerzas volcánicas de la sociedad colombiana indudablemente quieren una transformación de Colombia porque no se vive bien", dijo el jefe de Estado durante la posesión del nuevo director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López Maya.

Las principales ciudades del país han vivido una jornada de descontento hacia la figura del primer mandatario y en rechazo a las reformas de salud, pensional y laboral que se debaten en el Congreso. La denominada 'Marcha de las mayorías' impulsada por militantes del Centro Democrático y otros sectores de oposición ciudadana se citó desde las 10 de la mañana en distintas plazas.

Así se vio la gran marcha de las mayorías durante su llegada a la Plaza de Bolívar en Bogotá. Foto:César Melgarejo/ El Tiempo

En su intervención, el presidente insistió en que "hay un atentado contra la vida permanentemente en el país", proveniente del Estado y de las políticas públicas. "No más hay que poner en examen en la política pública sobre pensiones, donde nadie se pensiona sino una minoría de muy altos ingresos; o la política pública de salud donde como resultado de 30 años de un mercado de la salud tenemos la tasa más alta de mortalidad infantil de toda la Ocde (...) es un fracaso rotundo del sistema de salud en Colombia", dijo.

Un mensaje parecido al que publicó esta misma mañana en respuesta a un video del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el cual elevó sus críticas al Gobierno y sus proyectos. "¿Por qué les molesta que millones de viejos y viejas que hoy no reciben pensión puedan recibir un bono pensional decente? ¿Por qué les molesta que los actuales cotizantes de pensión puedan recibir una pensión de verdad? El 80% de los actuales cotizantes en fondos privados nunca recibirán pensión si no cambiamos ese sistema", contestó Petro.

Miguel Uribe Turbay, uno de los voceros de la marcha de este martes, aseguró en entrevista con EL TIEMPO que, además de estar en contra de las reformas sociales, los manifestantes también repudian la escalada de violencia en algunos territorios del país.

"Es evidente que Gustavo Petro le está haciendo daño al país. Estamos en medio de dos amenazas, por un lado, la violencia, los criminales, y por el otro la ineptitud absoluta del gobierno de Gustavo Petro. El único camino para superar estas dos amenazas es la unión de los colombianos. Esta marcha es fundamental porque hemos buscado que trascienda ideologías y que nos una como colombianos, que nos permita defender la democracia, la libertad", expresó el senador del Centro Democrático.