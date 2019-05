La subasta de bandas, el próximo paso para la transformación digital

Con el propósito de mejorar la conectividad del país y cerrar la brecha social en términos de acceso a las nuevas tecnologías, el Gobierno comenzó el proceso para la subasta de banda 700 y banda 1.900, que va a permitir un mejor acceso en materia de telecomunicaciones.



Así lo explicó a EL TIEMPO Víctor Manuel Muñoz, alto consejero presidencial para la Transformación Digital. Según Muñoz, esta no es una noticia menor, pues Colombia es uno de los países en Latinoamérica que menos espectro electromagnético tiene asignado.



Además, aseguró que antes de que se acabe este gobierno se espera contar con tecnología 5G.

¿De qué se trata el proceso para ampliar el espectro y cual es la propuesta del Gobierno para ampliarlo?



Todos los países tienen una asignación de espectro, en el caso de Colombia, la Agencia Nacional del Espectro ha hecho un gran trabajo en mantener las bandas limpias, entre ellas la banda 700 no se había subastado, entonces es una tarea que nosotros tenemos para lograr.



Deberíamos tener subasta el primer trimestre del próximo año, y hacer el proceso de asignación. Yo esperaría que antes de que acabe el gobierno hayamos iniciado la subasta 2.5, 3.5, ¿Qué importancia tiene eso? Lo que se denomina en el mundo el 5G.



Esto no es solo más velocidad para los celulares, 5G permitiría una cirugía por telemedicina, que pueda existir el concepto de carros autónomos, que se pueda tener transmisión de data masiva en ciudades inteligentes, entre otros.

¿Cómo ve el futuro de la conectividad en el país?



Colombia tiene un tema positivo y es que tenemos espectro. Segundo, que las bandas están limpias y por ende se pueden hacer asignaciones eficientes para los diferentes operadores. Lo tercero es que ya hay cronograma fijo para hacer el proceso de asignación entre este y el próximo año, y por último, que antes de que se acabe este gobierno tendremos proceso para 2.5, 3.5 o tecnología 5G.

¿Cuánto presupuesto se tiene destinado para llevar a cabo este plan?



Hay un cálculo que hace Asomovil en todo el tema de infraestructura. Dice que las inversiones estarían alrededor de los 22 billones de pesos. Por eso tiene que hacerse vía concesiones a través de los diferentes operadores, ya que ese volumen de recursos no están disponibles y por eso es tan importante la asignación del espectro. La subasta, e incluso la misma ley TIC, nos contempla unas mejoras en todos estos aspectos.

¿Qué tiene que ver la ley TIC en la concesión?



La ley TIC es un complemento, la subasta se va a ejecutar con o sin ley. Sin embargo si hay ley, nos permitiría modelos a más largo plazo, lo que permitiría proyectos mucho más ambiciosos, pero si no hay ley igual tenemos que avanzar.

Esta ley ha sido polémica y se dice que el Gobierno no la ha socializado...



El número de talleres que se han hecho a nivel regional para socializar la ley son 67. Es decir, cuando se habla de que no ha sido socializada es mentira.



Digamos que siempre habrá contradictores en el tema de la ley. Sin embargo, yo hago una invitación para que se debatan los artículos de la ley que se han escrito, porque lo sorprendente es que en los debates que se han armado sobre artículos que no existen.



Yo resumo esta ley en el regulador convergente, mayor plazo en los temas de concesiones y el fondo único. Estos son los tres grandes aspectos de la norma.

Volviendo a hablar del tema de conectividad, ¿estamos muy atrasados?



Lo estamos. Y a mí la preocupación que me da es que cada día que pasa las personas que más se ven afectadas por no tener conectividad son las más vulnerables. Usted no tiene problemas de conectividad en los estratos 6 de las ciudades, usted tiene problemas de conectividad en las zonas rurales, en los estratos 1 y 2.



Nosotros ya deberíamos estar a 4G en todo el país, pero hay muchas zonas que aún están a 2G o 3G. Colombia tiene más de 1.100 municipios, si usted se va a estos municipios en zona rural, la posibilidad que usted hiciera un triage en el sitio local y pueda transmitir los datos por una tablet para que un médico en otro lugar pueda hacer un diagnóstico rápido, no es posible. Entonces la persona tiene que ser trasladada al centro médico local y de allí ser remitida a otro centro de salud, y vienen los problemas de costos operativos y logísticos. Insisto, los más perjudicados son la población vulnerable.

¿Que garantiza que con la apertura de las bandas y la subasta de las mismas se mejore las condiciones en términos de conectividad de las zonas rurales?



Cuando uno hace la asignación de la concesión existe un factor que se llama las obligaciones de hacer, es decir, que no solo haya despliegue en las zonas donde económicamente es rentable, sino en todas las coberturas sociales.



Los operadores de telecomunicaciones tendrían acceso a las zonas premium donde hay mucho pago por el consumo de datos, pero también tienen que cubrir las zonas donde el modelo de negocio no sería económicamente sostenible. Sin embargo cuando usted lo mira como un todo, evidentemente es un modelo que funciona. Eso hace parte de los principios de las leyes, el principio social, y en este caso es como lograr una mejor cobertura.

Sobre los temas de transformación digital de las regiones, ¿en qué estamos?



Desde el mes de diciembre el ministerio de Salud ya arrancó las mesas técnicas para la historia clínica interoperable, que va a permitir que la información médica del paciente se comparta entre las entidades de salud.



En temas de la digitalización de trámites hemos avanzado. Se sacó la directiva presidencial que se llama gov.co, que salió hace unas semanas y que, entre otras, cosas se encarga de unificar los más de 9.000 portales del estado, porque para que un ciudadano pueda tener acceso a esos portales significaría que tendría que ser experto en todas y cada una de las estructuras del estado cuando necesite tener una interacción. Entonces, todo esto hace parte del proceso para facilitarle la vida al ciudadano.



Hemos avanzado en temas de estándares, en la estructuración de los procesos que salen a licitación, se sacó lo de las mil zonas WIFI autosostenibles, que es algo muy importante porque esto es el punto de partida para el modelo de réplica en 10 mil puntos en el país. En conclusión, Hemos venido avanzando tanto en la parte de la transformación digital como en la parte de conectividad.



