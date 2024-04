'Te quieren echar porque eres negra y de Tumaco': Presidente Petro a la minciencia

El presidente Gustavo Petro salió en defensa de la ministra de Ciencia y Tecnología, Yesenia Olaya Requene, quien fue acusada de falsificar su hoja de vida por la representante a la Cámara Jennifer Pedraza.

El presidente Petro aseguró este jueves en un acto en la Casa de Nariño al que asistió la ministra, que quieren sacar por ser "negra y de Tumaco".

Además, arremetió contra la representante Pedraza, quien milita en el partido Dignidad y Compromiso, que dirige Jorge Robledo, uno de los más críticos del presidente jefe de Estado y quien, al igual que el mandatario, militó en el Polo Democrático.

"La vocera de quererte echar del ministerio es una izquierdista que estudió Marx y Mao. Pero no se aguanta, que cómo así que una persona negra y de Tumaco pueda ser la ministra de Ciencia y Tecnología. A esa corriente política yo le llamo la corriente política de la envidia", señaló el mandatario quien en ningún momento pronunció el nombre de Pedraza, pero fue Pedraza quien denunció la supuesta irregularidad en la hoja de vida de la ministra.

Según la representante, quien es contradictora de varias de las políticas del presidente Petro, y es una de las congresistas más destacadas, la ministra asegura haber sido docente en Harvard, pero esto no sería cierto de acuerdo con la denuncia de la congresista.

"Lo último que uno espera de quien dirige la Ciencia en Colombia es que mienta en su Hoja de Vida. Renuncie", señaló Pedraza, quien hizo un debate en el Congreso esta semana argumentando su denuncia.

El presidente Petro agregó que por primera vez en la historia de Colombia el proyecto de la izquierda llega al Gobierno y, sin embargo, "un grupito de la envidia dice: cómo es posible que no fuimos nosotros, fueron ellos, hay que tumbarnos, entones coincide con la extrema derecha que quiere, literalmente, tumbarnos porque les hemos descubierto sus negocios. Y la manera es decir que la ministra de Ciencia y Tecnología, que dio unas clases en un seminario en Harvard, que esas clases no pueden equipararse a lo que en una hoja de vida en Colombia, que en muy pocos casos se puede llenar así, entonces dice eso no es experiencia docente... porque no es parte del cuerpo docente".

MATEO GARCÍA - REDACCIÓN POLÍTICA