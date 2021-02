Las tareas que le encomendó Duque al nuevo embajador en España 

El presidente Iván Duque posesionó en la tarde de este martes al exministro Luis Guillermo Plata como nuevo embajador de Colombia ante España.



Y de inmediato le encomendó varias tareas para que cumpla como el jefe de la delegación diplomática nacional en Madrid.​

Durante la posesión del nuevo embajador, Duque destacó todos los logros de Plata, no sólo en el sector privado sino en el público. Es más, dijo que gracias a su trabajo al frente del fondo Fome (mitigación de emergencias) se salvaron muchas vidas.



"Usted es una persona fogueada en todos los campos", le dijo el mandatario al nuevo diplomático.



Y tras esto explicó por qué decidió nombrarlo como embajador en España y las misiones claves para cumplir. "La más importante, creo yo, es seguir fortaleciendo unos lazos que cada vez son más estrechos en lo comercial y en lo relativo a la inversión", le dijo el mandatario.



Y recordó que las exportaciones colombianas hacia el país ibérico se han aumentado y que la idea es que sigan creciendo de manera exponencial.



"Lo otro, España en nuestro país es un actor muy importante en términos de inversión y quiero ver más inversión española en temas que son afines a usted, como los de turismo, quiero ver más inversión en los temas de energías renovables no convencionales y quiero ver más inversión en el sector de la salud, en el sector asegurador, en el sector financiero. Por supuesto queremos más vas ver más inversión en ciencia tecnología e innovación", le planteó Duque.



De la misma manera la recordó que también se quiere fortalecer la relación diplomática.



El mandatario recordó que la próxima semana llega al país la canciller española Arancha González, con la que se va a revisar al detalle todo el programa del estatuto temporal para los migrantes



Duque destacó que no tiene la menor duda de que seguiremos pidiéndole al reino de España apoyo para la implementación del proceso de paz con legalidad.

"Yo espero que una de sus primeras tareas sea lograr rápidamente la extradición del delincuente alias el Zarco (exguerrillero narcotraficante), para que venga a responder ante las autoridades colombianas", le dijo Duque al nuevo embajador en Madrid.



Igualmente recordó que hay lo que denominó una agenda de nuestro tiempo y en ese sentido dijo que necesario trabajar con España en lo que tiene que ver con los temas de innovación, tecnología y de energías limpias.



Pero también le dijo a Plata que espera verlo permanentemente en los foros de opinión y de debate.



"Hoy queremos un embajador que esté 'maletenado', en el buen sentido, llevando el nombre de Colombia a cada rincón de España y que eso nos permita a nosotros mostrar las ejecutorias de un gobierno que habla con resultados", le dijo el jefe de Estado.



