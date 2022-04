El presidente Iván Duque hizo este lunes una serie de anuncios sobre las medidas relacionadas con la Emergencia Sanitaria por el covid-19 en Colombia. Las nuevas directrices las dio en compañía del ministro de Salud, Fernando Ruiz, y el director del Dapre, Víctor Muñoz.



A continuación le contamos todo lo que debe tener en cuenta.



Emergencia sanitaria

El jefe de Estado anunció que a partir del 1° de mayo, por dos meses -es decir, hasta el 30 de junio-, se extenderá la emergencia sanitaria en el país. Sin embargo, dentro de esas circunstancias se van a empezar a desescalar medidas no farmacológicas.

Se retira uso de tapabocas

Con el fin de desescalar medidas no farmacológicas, Duque anunció que a partir del 1° de mayo se va a retirar el uso del tapabocas en espacios cerrados, con la excepción de los servicios de salud, hogares geriátricos, el transporte (no solo en transporte público) y los espacios cerrados dentro de las instalaciones educativas (es decir, en salones sí debe ser usado el tapabocas, pero no en espacios abiertos como los de descanso).



El uso del tapabocas en los servicios de transporte masivos de las diferentes ciudades colombianas se mantiene. De igual forma en los vuelos y en los cruceros.



Estas medidas se aplicarán únicamente en los municipios que hayan llegado al 70 % de doble dosis y que hayan logrado al menos el 40 % de dosis de refuerzo.



"Esto valida que en la medida en que los municipios dan estos pasos en vacunación, van a poder también avanzar en el desescalamiento de estas medidas", dijo Duque.



Duque explicó que estas medidas se toman por los buenos resultados que está dando el Plan Nacional de Vacunación. "Tenemos más del 83 % de los colombianos con al menos una dosis, y estamos a muy pocos días de llegar al 70 % del país con doble dosis", dijo.

¿Dónde aplicará?

El mandatario aclaró que el Ministerio de Salud publicará el listado de los municipios con los estándares, avances y porcentajes de vacunación. Así quedará claro dónde podrá entrar en vigencia el nuevo paquete de medidas a partir del 1° de mayo.



Viajeros que llegan a Colombia

“Frente a los viajeros que visitan Colombia la recomendación es llegar al país con el esquema completo de vacunación de doble dosis o de una dosis en el caso de Janssen. A quienes no tengan esquemas completos o no estén vacunados se les va a exigir una prueba PCR negativa que no sea superior a 72 horas. También podrá presentarse una prueba de antígeno que no supere las 48 horas”, explicó Duque.

Carné de vacunación

Entre los anuncios de este lunes también se dio a conocer que a partir del 1° de mayo se derogará el decreto 1615 de 2021, que elimina la solicitud del carné de vacunación para quienes entran a eventos públicos y privados de carácter masivo.



"Se eliminará todo lo correspondiente a la solicitud del carné de vacunación para el ingreso de bares, gastrobares, discotecas, eventos deportivos, cines, centros comerciales, bibliotecas, museos y eventos masivos", dijo el mandatario.



También se derogarán todas las medidas de bioseguridad, con la excepción de las que atañen a los servicios de salud.



De igual forma, se derogará la estrategia PRASS, que es el programa de Prueba, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible, el cual se basa en el rastreo y aislamiento de los contactos de los casos probables o sospechosos de covid-19. En cambio, explicó Duque, "se consolidará la vigilancia colectiva y los seguimientos que se harán de carácter local con las autoridades sanitarias".