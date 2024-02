‘Tal vez nos tome más tiempo’: Francia Márquez dijo que cambio no es posible en 4 años

La vicepresidenta Francia Márquez representó a Colombia en la Jornada Latinoamericana y Caribeña de Integración de los Pueblos, un evento que se llevó a cabo en Foz de Iguazú (Brasil). La segunda del Ejecutivo dio un discurso en el que habló de la situación del progresismo en Latinoamérica.



Además de esto, Márquez aseguró que tanto ella como el presidente Petro “tienen el corazón bien puesto”, pero hizo la salvedad de que es posible de que cuando terminen su mandato no cumplan con todo lo que han prometido.



“Ese cambio no se logra en tan solo cuatro años. Fueron 500 años de sembrar en nuestro país una política de muerte y desenraizar esa política tal vez nos tome más tiempo y sea la tarea que le toque continuar a las próximas generaciones”, declaró Márquez.

Francia Márquez Foto: Alexa Rochi. Presidencia



En el resto del mensaje Márquez dio su visión sobre la unidad del progresismo en el continente: “Dejar la unidad latinoamericana y del Caribe solo en manos de los gobiernos de turno, es condenarnos a que cada vez que llegue alguien nuevo desarticule nuestros procesos e improvisé unos nuevos. Mientras los gobiernos vamos y venimos con intentos de integración, América Latina y El Caribe se mueven por rutas y conexiones duraderas que han establecido los propios pueblos”.



Para esta, el tema de integración del contienente a través de agendas progresistas es una situación de la población y no de los gobierno. “Solo si los mismos pueblos legitiman los mecanismos de integración regional, lograremos que sean perdurables. Pero mucha gente ni siquiera sabe que existen, qué hacen y qué producen”, declaró.



En ese sentido cuestionó la forma en que algunos movimientos progresistas están llevando a cabo los procesos de integración. “Proponemos que el progresismo latinoamericano y caribeño se nutra de los saberes tradicionales y los pensamientos de los sectores populares antipatriarcales, antirracistas, anticoloniales y anticapitalistas”, señaló la segunda del gobierno colombiano.



A consideración de Márquez, varios movimientos progresistas están dejando pasar el machismo, el racismo y otros. “si América Latina no asume una verdadera agenda frente al racismo estructural, no podemos seguir hablando de integración regional. Si América Latina y el Caribe no asumen una verdadera lucha de erradicar el patriarcado que está violentando a las mujeres y que nos mata todos los días, no sigamos hablando de integración regional. Esto debe ser parte de una agenda realmente transformadora, de una agenda que reconozca la diversidad, de una agenda que reconozca nuestras historias”, concluyó.