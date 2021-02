En Secreto... Se trasteó a Providencia

Susana Correa, la directora de Prosperidad Social, se fue a vivir a Providencia, no solo porque esa fue la petición del alcalde, sino para estar al frente de la reconstrucción de la isla, que fue la tarea que le encargó el presidente Duque. Como en Providencia no hay reportados casos de covid, la tarea de reconstrucción está avanzando de manera acelerada.



Además, para no descuidar sus otras tareas, la funcionaria, que vive en una casa que les prestaron, decidió que los lunes y martes va a atender en Bogotá en Prosperidad Social, y el resto de la semana desde la isla.

