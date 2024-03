En junio comienza entrega de subsidio de $ 225.000 a mayores de 80 años, dice Petro

El presidente Gustavo Petro confirmó en la tarde de este martes 5 de marzo que en junio se hará efectivo el aumento en los subsidios que reciben las personas mayores de 80 que pertenecen al programa Colombia Mayor.



Alrededor de 500.000 personas serán beneficiadas y pasarán de recibir 80.000 pesos mensuales a 225.000 pesos cada mes.



"El programa que va a iniciar en junio tiene que ver con entregar el subsidio concentrado y mucho más allá de la línea de pobreza extrema. No es una limosna, es para salir de la pobreza", comentó el jefe de Estado en la posesión de Gustavo Bolívar como nuevo director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), entidad a cargo de dicho programa.



Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Presidencia

"Es para los viejos y viejas que según las cuentas que hicimos, mayores de 80 años. ¿Por qué? Porque la plata no da para más", agregó el mandatario, quien insistió en que se podría hablar incluso de aumentar los subsidios para mayores de 75 años si se aprueba la reforma pensional que tramita el Senado.



El presidente Petro anunció la semana pasada el aumento en los subsidios para alrededor de 500.000 adultos mayores a partir del quinto ciclo del programa de Colombia Mayor y dijo que comenzarían a aplicarlo sin necesidad de la aprobación de la reforma pensional.



“Nosotros vamos a comenzar este programa, aun sin la ley, para mayores de 80 años, porque nos alcanzan los recursos hasta ahí. Quisiéramos bajar la edad para comenzar en 75 o en 72 años, pero no nos alcanza el dinero si no se hace la reforma pensional”, aseveró el jueves desde Cartagena en el Congreso de la Federación Nacional de Municipios.



No obstante, la reforma pensional sigue siendo necesaria para llegar a más adultos mayores.

Debate de la reforma pensional en Senado. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, dijo también que se necesitan "unos recursos para cubrir con un ingreso solidario de cerca de 300.000 pesos a aquellas personas que no tienen una vejez digna. Ya tenemos unos ahorros, con esos ahorros podemos comenzar a atender a los mayores de 80 años. Pero para atender a todos, necesitamos evidentemente una reforma, en la que tengo una gran confianza”.



Añadió que los alcances necesitan modificaciones de ley. “Si no, no las estaríamos debatiendo”.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA