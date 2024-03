¿Se necesita la reforma pensional para aumentar los subsidios a los adultos mayores?

El presidente Gustavo Petro no esperará la aprobación de la reforma pensional en el Congreso e implementará por vía administrativa la entrega de “pensiones” a adultos mayores de 80 años.



“Nosotros vamos a comenzar este programa, aun sin la ley, para mayores de 80 años, porque nos alcanzan los recursos hasta ahí. Quisiéramos bajar la edad para comenzar en 75 o en 72 años, pero no nos alcanza el dinero si no se hace la reforma pensional”, anunció el jueves el jefe de Estado desde Cartagena en el Congreso de la Federación Nacional de Municipios.

Los beneficiarios de Colombia Mayor pasarán de recibir 80.000 pesos mensuales a recibir 225.000 pesos cada mes, informó Prosperidad Social. Esto, según la entidad que ahora dirigirá el escritor y exsenador Gustavo Bolívar, se hará a partir del quinto ciclo de este programa, el cual está presupuestado para julio del presente año.



Los adultos menores de 80 años que hacen parte del programa seguirán recibiendo 80.0000 pesos mensuales, pero el jefe de Estado señaló que se está evaluando la posibilidad para que, “por lo menos los ancianos de 78 o 79 años, también puedan recibir el bono pensional”.

Son más de 1,6 millones los beneficiarios de Colombia Mayor. Foto: Departamento de Prosperidad Social

El mandatario agregó que es una propuesta para hacerlo con el Fonpet (Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales), “si nos ponemos de acuerdo, porque los recursos del Fonpet son de ustedes, guardados en un arca del Gobierno Nacional por virtud de las normas y las leyes”.



Los recursos para este aumento en los subsidios del programa Colombia Mayor no saldrán de las pensiones, sino del Presupuesto General de la Nación, ya que la ley le permite al jefe de Estado adelantar estos programas por vía administrativa.



“La reforma pensional lleva un año en el Congreso, pareciera un desastre dicen los malinformantes, eso que hemos propuesto, un sistema de pilares, no es más que el Estado deje de financiar a los viejos y lo hagan los actuales cotizantes”, agregó el jefe de Estado, e hizo énfasis en la necesidad de que el país tenga un programa de renta básica para niños y niñas y para adultos mayores.

Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Presidencia

No obstante, el mensaje del mandatario podría dar pie a la pregunta de si los cambios que busca el Gobierno con la reforma pensional, que está en su segundo de cuatro debates, se pueden implementar sin necesidad de pasar por el Congreso, tal y como ocurrió cuando pidió implementar la reforma de la salud en las EPS que controla el Ejecutivo.



Pero el mismo jefe de Estado dijo que esta se necesita para llegar a más adultos.



En esa línea, la senadora Angélica Lozano, quien está a favor de dicha iniciativa, mencionó que la reforma sí se debe tramitar.



“Eso no se llama pensional, pensión. Eso no es un bono pensional, es un subsidio o es un bono o una renta básica y, en realidad, es Colombia Mayor. Y sí lo puede hacer ya, sin ley, porque es que Colombia Mayor existe, ha venido creciendo y cada gobierno aumenta cobertura, cantidad, una platica más. Acá el Presidente toma una decisión de crecer cobertura y monto. Puede, eso no necesita ley”, afirmó la congresista de Alianza Verde.

2️⃣ El Jefe de Estado fue enfático en que este es un paso para dignificar la vida de los adultos mayores de Colombia y es una propuesta que está planteada en la Reforma Pensional, la cual lleva más de un año en el Congreso de la República. pic.twitter.com/NYQtkBr8lO — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) March 1, 2024

Y añadió: “¿Pero eso paró el chorro de los subsidios altos? No. ¿Eso es equitativo a los que no van a alcanzar las semanas? No. Entonces, Colombia Mayor atiende desde hace varios años y con este anuncio y se mejora la atención. Lo puede hacer sin ley, pero no implica que dejemos hundir la reforma”.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA