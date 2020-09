'Ya se empezaron a desembolsar subsidios de vivienda No VIS': Gobierno

Este miércoles, en una nueva edición de su programa 'Prevención y Acción', el presidente Iván Duque hizo un nuevo balance sobre la pandemia por covid-19 en Colombia y las medidas para enfrentarla.



Junto con Duque estuvieron varios miembros de su gabinete. Uno de ellos fue

Jonathan Malagón, ministro de Vivienda, quien habló sobre el subsidio para vivienda No VIS que entregará el Gobierno.



Al respecto, el alto funcionario aclaró que los colombianos que ya tengan casa sí pueden acceder al beneficio, pues 40.000 de los 100.000 cupos están destinados a compra de una segunda vivienda.



Malagón también contó que ya se empezaron a desembolsar estos subsidios, y que hasta el momento han sido presentadas 3.000 solicitudes para análisis por parte de las entidades financieras.



Por otra parte, el minvivienda aseguró que "los anuncios que ha hecho el Gobierno en materia de construcción y edificación han tenido una incidencia sobre los niveles de confianza (...), la compra de vivienda fue el componente que más se recuperó en esa confianza del consumidor", y destacó que ese panorama se replica en el mundo empresarial.

