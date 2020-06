‘Deseo que le vaya bien en esta situación’: Duque sobre Gaviria​

Así lo manifestó el presidente Iván Duque, en diálogo con la Radio Nacional, al referirse a la situación jurídica del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, a quien la Fiscalía General de la Nación le dictó medida de aseguramiento por presuntas irregularidades en contratación durante su mandato anterior.



“Le he expresado a él mi solidaridad, y aparte de expresarle mi solidaridad. Tengo el firme deseo, el firme convencimiento que él aclarará esta situación ante las autoridades, esperamos que exitosamente”, dijo el mandatario.

Duque, además hizo un reconocimiento a Gaviria como Gobernador de Antioquia, al indicar que nombró a su secretario de Gobierno como gobernador encargado para dar continuidad a la labor que se está haciendo.



“El trabajo que se ha hecho enfrentando el Covid-19 ha sido impecable, la articulación con el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y con todos los alcaldes del departamento ha sido muy importante”, agregó Duque.



El Presidente le contó a la emisora que el viernes pasado tuvo la oportunidad de hablar con Gaviria y que le reiteró su solidaridad a través de su cuenta de Twitter.

Respeto la institucionalidad. He conocido y trabajado con el doctor Aníbal Gaviria durante años; le tengo un profundo respeto, reconocimiento y aprecio. Mi solidaridad con él y su familia. — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) June 5, 2020

Finalmente, el presidente destacó el papel de la familia Gaviria, y sostuvo que han dedicado grandes esfuerzos al servicio público, recordando también que la hermana del Gobernador es la actual embajadora de Colombia en Suiza.



“He conocido a Aníbal Gaviria a lo largo de la vida, he conocido a una persona trabajadora, de valores, de principios. Lo he conocido a él a su esposa, la doctora Claudia Márquez, a sus hijos. Conozco además a su hermana, que es mi embajadora en Suiza, conocí a su hermano Guillermo, conocí a su padre, he conocido a una familia con gran sentido de sentido público, y por supuesto, le he expresado a él mi solidaridad”, puntualizó el presidente Duque.



