Según datos recolectados en el Opinómetro Colombia por la firma encuestadora Datexco, para la W Radio, los cambios de siete de los dieciocho ministros en el gabinete del presidente Gustavo Petro preocupan a un gran porcentaje de la población encuestada.



Además de indagar por los cambios en el gabinete, la encuesta buscó establecer cual es la percepción de la gestión del mandatario y su último discurso desde el balcón de la Casa de Nariño.

A la pregunta: "¿Usted se siente tranquilo con el cambio de 7 de los 18

ministros del gabinete del Gobierno Petro?" 51% respondió de manera negativa, mientras que sólo el 31% manifestó tener tranquilidad. Por otro lado, el 15% no supo qué responder y un 3% se negó a hacerlo.

Las preguntas les fueron hechas a 700 personas entre el 3 y el 5 de mayo de 2023, días después de que proclamó un fuerte discurso desde el balcón de la Casa de Nariño en el Día del Trabajo. Ese mismo día, posesionó a los nuevos siete ministros que entraron a su gabinete tras el remezón.

Gustavo Petro posesiona a los nuevos ministros. Foto: Presidencia

La encuesta igualmente indagó: "¿Usted aprueba o desaprueba la manera como el presidente Gustavo Petro está manejando el país?" 61% respondió que la desaprueba, mientras que 30% se mostró a favor. Estos porcentajes, en abril pasado estaban en 52% y 38%, respectivamente.



Sobre el discurso del presidente en el balcón de la Casa de Nariño, 58% respondió que no le gustan, mientras que 31% aseguró que sí.



Asimismo, al preguntar por la llamada del Jefe de Estado a una revolución en caso que no prosperen las reformas sociales, el 68% dijo que está en desacuerdo y 20% de acuerdo.



Por último, en el estudio se indagó por el avance de la paz total, una de las banderas de esta administración. A los encuestados se les hizo la siguiente petición: "Califique de 1 a 5, donde uno es muy mal y 5 muy bien, el avance de la Paz Total del gobierno del presidente Gustavo Petro". El promedio de la respuesta estuvo en 2,2.

