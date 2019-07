Izquierda no se la juega con posición de Farc sobre Venezuela

Una intensa polémica se ha generado entre diferentes sectores por unas palabras que pronunció el senador por el partido Farc Carlos Antonio Lozada, en medio de una manifestación chavista, en Caracas, este fin de semana.

Durante una acalorada intervención y al lado del presidente de la Asamblea Nacional del vecino país, Diosdado Cabello, uno de los hombres fuertes del chavismo, el congresista y exnegociador de paz, Lozada agradeció al gobierno de Nicolás Maduro por “todo el ejemplo”, el “sacrificio” y la “enseñanza que no están dando”.



“Hermanos de patria, venimos a ratificarles que no están solos en esta lucha contra el imperialismo norteamericano. Somos conscientes de que tenemos por delante un reto inmenso: acabar de construir la patria bolivariana que ustedes han iniciado”, se le escucha decir a Lozada en medio del acto.



Algunos sectores han interpretado estas declaraciones como una invitación a que Colombia siga el mismo rumbo ideológico que comenzó el chavismo en Venezuela.



El senador Gustavo Bolívar, elegido en la Coalición Lista de la Decencia y reconocido seguidor del excandidato presidencial de izquierda Gustavo Petro, manifestó que no comparte las palabras de Lozada en Caracas y que su proyecto político tiene otra orientación.

“Sigo creyendo que en Venezuela no hay democracia y estos llamamientos lo que hacen es exacerbar un poco más la polarización y el odio hacia los movimientos progresistas, porque la gente nos suele meter a todos en la misma camada y obviamente hay una gran distancia entre lo que hacen y piensan ellos y lo que hacemos y pensamos nosotros”, afirmó Bolívar.



Iván Cepeda, senador por el Polo, afirmó que hoy día las Farc son un partido político y que sus dirigentes, por ende, “tienen opiniones políticas” que se podrán controvertir y estar en disenso con ellas, pero creo que son parte del debate político e ideológico que hay hoy en el país y en el mundo”.



Sobre la posibilidad de que Colombia siga el camino ideológico de Venezuela, como lo estaría pensando Lozada, según algunos sectores, Cepeda lo descartó y dijo que aquí existen “unos retos y unos desafíos muy precisos y unas posturas políticas por parte de sectores de izquierda y de oposición que también son muy claros”.

“Aquí no necesitamos copiar ni reproducir ningún modelo que nos venga del exterior, aquí tenemos nuestra propia visión y parte de ella es, precisamente, implementar los acuerdos de paz que, a mí modo de ver, están en el centro del debate político”, afirmó Cepeda.



La senadora por la UP Aida Avella resaltó el hecho de que haya gente, como Lozada, que “tuvo las armas” en el pasado y que en este momento, sin ellas, esté “en la política colombiana”.



Sin embargo, manifestó que solo tiene “respeto” por las opiniones políticas de todos los sectores, “de gobierno o de las Farc” y que “cada cual tiene su versión del gobierno de Maduro”.



“Unos son sus enemigos declarados, otros piensan que están gobernando en Venezuela y no en Colombia y unos más piensan que, efectivamente, ese es un gobierno merece alguna consideración. Yo respeto todos los conceptos que hay”, dijo la congresista.



