El exministro de Hacienda Rudolf Hommes denunció una supuesta campaña de desprestigio que se está gestionando contra el sistema de salud. Argumentó que hay que enfrentar esta "ofensiva".



"Tenemos que organizar una defensa efectiva del sistema de salud porque están anunciando una ofensiva basada en que es un desastre", explicó Hommes.

El también economista aclaró que el sistema de salud no es lo que quieren dar a conocer desde el Gobierno. "Estaban despistando suavizando el discurso de la ministra, pero para encargar al Superintendencia de Salud de montar una campaña de desprestigio", denunció.

Frente a esta perspectiva, algunos líderes políticos le critican a Hommes que en la campaña presidencial haya decidido apoyar a Gustavo Petro.



Uno de ellos fue Enrique Gómez, director del partido Movimiento Salvación Nacional: "Usted es otro de los cínicos que ayudó a elegir a los hampones que están desgobernando. Debería reconocer con vergüenza que se equivocó, en un acto de decencia".

¿Qué se sabe de la reforma a la salud que propone el Gobierno?

La ministra de Salud Carolina Corcho durante una entrevista concedida al diario El Tiempo. FOTO MAURICIO MORENO EL TIEMPO CEET Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

En entrevista con EL TIEMPO, la ministra de Salud, Carolina Corcho aseguró que este proyecto será la base de una discusión pública y que "nada está escrito en piedra".



La jefa de esta cartera expresó que algunos puntos claves de esta reforma son: la priorización de la Atención Primaria en salud, la superación de la intermediación financiera, la dignificación del talento humano en salud, el fortalecimiento de la red hospitalaria y el enfoque territorial en la prevención en salud.



La ministra aclaró, además, que el objetivo del Gobierno no es acabar con el sistema de Salud: "Para nada y es importante que los ciudadanos tengan claro que el gobierno de Gustavo Petro no lo va a destruir. Cualquier cambio que hagamos va a construir sobre lo construido. Es imposible hacer una reforma a la salud sin tener en cuenta lo que ya existe, los avances, los acumulados y en eso pueden tener completa tranquilidad".



En cuanto a estatizar el sistema de salud, Corcho expuso que el sistema de salud es de financiación pública y que siempre lo ha sido: "Hoy los recursos de la salud se crean en un fondo público que no creó este Gobierno. En este sentido, el sistema no será estatizado porque, insisto, la clínica privada que a usted lo atiende seguirá atendiéndolo, el Centro de Atención Primaria en salud privado lo va a seguir atendiendo".



La ministra hizo mayor énfasis en esta posibilidad que genera dudas y explicó que "el sistema no puede estar estatizado de ninguna forma porque la prestación del servicio en Colombia es mayoritariamente privada y esa prestación hay que protegerla".



MAYRA TENORIO

REDACCIÓN POLÍTICA