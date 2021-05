¿Cómo puede solicitar la encuesta del Sisbén IV 2021?

El Sibén IV es la plataforma bajo la cual se focalizan los subsidios que reciben las personas de hogares vulnerables como la devolución del IVA o el Ingreso Solidario. Dentro de este nuevo sistema, los hogares ya no serán medidos por puntajes, sino que serán clasificados en cuatro grupos distintos.



Las personas que deseen ingresar a este sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios pueden solicitar una visita en la cual, bajo una encuesta, quedan registrados en la base de datos del Sisbén. Estas visitas se hacen cuando el hogar no ha sido encuestado anteriormente o ha hecho cambio de domicilio a otra ciudad y municipio.

¿Cómo solicitar la visita?

1. La solicitud de visita debe hacerla una persona mayor de 18 años, donde se recomienda que sea la cabeza del hogar, en los puntos de atención de la red CADE.



2. Esta petición también podrá hacerse vía correo electrónico, mediante un documento firmado al usuario encuestasisben@sdp.gov.co.



3. La solicitud debe estar acompañada de los siguientes documentos:



- Documento de identidad del solicitante y copia legible del documento de todos y cada uno de los integrantes del hogar.



- Último recibo de servicio público de energía o acueducto del lugar de residencia con la dirección actualizada.



- Número de teléfono de contacto y correo electrónico.



4. Para los ciudadanos extranjeros se debe presentar cédula de extranjería y salvoconducto. Solo para personas venelozanas se solicita el Permiso Especial de Permanencia (PEP o PEP-RAMV).

5. La encuesta Sisbén se aplica en la vivienda donde reside el hogar del solicitante y debe ser respondida por una persona mayor de 18 años integrante del hogar y que conozca la información de los gastos, ocupación, ingresos, educación y seguridad social de los miembros del hogar.



6. La visita a la unidad de vivienda, para practicar la encuesta, es realizada por encuestadores que se identifican con chaleco y carné con distintivos de la firma encuestadora, una vez sea verificada la identidad del encuestador se debe permitir su ingreso a la vivienda.

7. En caso de que el hogar requiera verificar la identidad de quien lo visita podrá comunicarse a la Línea 195.



8.Una vez aplicada la encuesta, la persona que respondió debe firmar en el Dispositivo Móvil de Captura DMC (celular), a través del cual se aplica la encuesta Sisbén IV.



9. Los encuestadores deben realizar los esfuerzos necesarios para ubicar el hogar a encuestar, en caso de no hallar en la unidad de vivienda del hogar que solicitó la encuesta una persona mayor de edad que responda la encuesta dejan un volante con el fin de que a más tardar el día siguiente el interesado se comunique.



10. Si realizada la segunda visita no es posible ubicar un informante calificado la solicitud se cerrará como atendida y no podrá presentarse otra hasta tanto se validen los resultados de los operativos de campo.

¿Cómo opera el Sibén IV?

El Sibén IV es la metodología que utiliza el Gobierno para ubicar a los hogares que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Según datos del Departamento Nacional de Planeación, este sistema incorpora el 99 por ciento de los hogares más vulnerables del país luego de encuestar a 23,5 millones de personas en esas condiciones.



La clasificación se da a través de cuatro grupos. En el caso del grupo A se incluyen los hogares que están en situación de pobreza extrema. Este está integrado por cinco subgrupos, del A1 al A5.



Por otro lado, el grupo B contempla la condición de pobreza moderada y tiene a su vez siete subgrupos, del B1 hasta el B7.



El grupo C hace referencia a los hogares colombianos en condición de vulnerabilidad, dentro de este están 18 subgrupos.



Por último, en el grupo D están los hogares que no están en situación de pobreza ni vulnerabilidad, su rango de subgrupos es el más amplio con 21.