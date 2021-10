Duque deja en manos de EE. UU. investigación de ‘síndrome de la Habana’

El presidente Iván Duque aseguró este martes en Nueva York que su gobierno tiene conocimiento de que se han registrado casos del denominado ‘síndrome de La Habana’ en la embajada de Estados Unidos en Colombia, pero dejó en manos de este país las investigaciones.



"Por supuesto que hemos tenido conocimiento de esta situación, pero yo quiero dejar que sean las autoridades de Estados Unidos, que están haciendo su propia investigación, porque se trata de su propio personal, quienes esclarezcan esa situación", dijo Duque a la prensa en Nueva York en el segundo y último día de la gira que le ha llevado también a Washington.



Según el diario Wall Street Journal, al menos cinco familias estadounidenses relacionadas con la embajada en Colombia presentan síntomas neurológicos relacionados con el denominado ‘síndrome de la Habana’, que provoca jaquecas, náuseas y un posible daño cerebral.



Se trataría del más reciente de docenas de casos reportados por diplomáticos estadounidenses y funcionarios de inteligencia desde 2016, primero en Cuba, luego en China, Alemania, Australia, Taiwán y Washington.



El presidente estadounidense, Joe Biden, firmó el pasado viernes una ley que proporciona ayuda financiera a las víctimas de estas misteriosas afecciones. La denominada Ley de La Habana ofrece una compensación económica a los miembros del Departamento de Estado y de la CIA que sufran lesiones cerebrales, que los funcionarios estadounidenses sospechan que pueden ser ataques de microondas dirigidos.



La causa de las enfermedades no se ha diagnosticado completamente y no se ha revelado la identidad del atacante, si es que lo hay. El gobierno de Cuba, el primer país donde surgieron estos problemas de salud en algunos miembros del personal de la embajada, investigó el asunto y ha rechazado en reiteradas ocasiones como mera desinformación las versiones de Washington, que nunca presentó pruebas de los presuntos "ataques".



La embajada estadounidense en Bogotá, una de las más grandes de Estados Unidos en el mundo, cuenta con un nutrido grupo de agentes que trabajan en operativos de inteligencia y antinarcóticos, además de los diplomáticos de carrera y personal que trabaja en la cooperación al desarrollo.



El secretario de Estado, Antony Blinken, tiene previsto visitar el país latinoamericano el próximo 20 de octubre para participar en el Diálogo de Alto Nivel entre los dos países.



AFP