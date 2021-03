'Me reconocen como alguien con habilidades diferentes pero valiosas'

Desde hace un año y 8 meses la persona encargada de llevar risas y alegría a los empleados de Daimler Colombia - compañía que representa las marcas de vehículos comerciales Mercedes-Benz, Freightliner y Fuso- es Daniel Isaza, Gestor de la Felicidad de esta organización, un joven de 23 años quien es miembro de la Corporación Síndrome de Down.

¿Hace cuánto trabaja en Daimler Colombia?

​

Llevo 1 año y 8 meses.



¿Cuál es tu función en la compañía?



Hago parte del equipo de Gestión Humana, en el área de cultura organizacional, soy Gestor de Felicidad y estas son algunas de mis funciones:



Realizar Tips de Felicidad: Doy consejos sobres temas que pueden ayudar a que mis colegas se sientan más felices.



Hago comentarios en la página Social intranet (Intranet Corporativa). A través de mis comentarios incentivo a mis colegas para que conozcan las noticias que se publican en esta página.



Pausas activas: apoyo al área de bienestar y motivo a todas las personas a través del baile y los ejercicios para que se sientan más saludables.



Diseño tarjetas de cumpleaños y aniversarios personalizadas, para cada uno de mis colegas con el objetivo de hacerlos sentir muy importantes y felices en su día.



Para la compañía es muy importante reconocer el trabajo de todos los Ciudadanos Daimler, para lo cual apoyo enviando estos reconocimientos y felicitaciones.



¿Cómo se ha sentido desarrollando esta función?

​

Me siento una persona importante en la Compañía porque me hacen sentir como un Ciudadano Daimler, que soy parte de esta familia. Desarrollando estas funciones me he sentido muy feliz porque he aprendido a usar varios programas, herramientas y mis colegas han valorado mucho los tips de felicidad que comparto, es por eso que sigo aprendiendo muchas cosas más cada día.

¿Cuál ha sido su principal logro en el cargo?



Mi principal logro en la compañía es que mis colegas me reconocen como una persona con habilidades diferentes pero valiosas. Otro de mis logros es que, a pesar de estar en casa por la pandemia, he podido dictar las pausas activas con baile en forma virtual y ha sido un hit para mis colegas, aumentando la participación de todos.



¿Qué es lo que más le gusta de trabajar como Gestor de Felicidad?



Lo que más me gusta de trabajar como Gestor de Felicidad es hacer feliz a la gente con lo que hago y poder trabajar en equipo; me gusta mucho poder escribir a mis compañeros y compartir con todos en diferentes espacios como haber tenido la oportunidad de participar en eventos que hemos realizado y reuniones que me hacen sentir parte activa del equipo de trabajo.



¿Qué recomendaciones le daría a las personas que están en búsqueda de trabajo?

​

Yo les recomendaría que tengan una buena actitud y una buena presentación, que sea colaborador que, si en algún momento le piden el favor que trabaje en algo más fuera de su tiempo, lo hagan con mucho gusto y se sienta parte de la empresa y se ponga la camiseta.



Adicionalmente es muy importante prepararse académicamente y resaltar las habilidades que cada uno tiene. Porque para entrar a trabajar en una empresa debes aportar tus conocimientos y hacerlos valiosos.



¿Qué recomendaciones le daría a una empresa que está interesada en la inclusión laboral?



Yo les recomendaría tener muy en cuenta que todo tenemos derecho a una oportunidad laboral, teniendo en cuenta las habilidades de cada persona por diferentes que sean y que se realice un adecuado proceso de selección apoyándose en fundaciones o entidades expertas en el tema.



