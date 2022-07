El proceso de empalme continúa avanzando entre el gobierno saliente de Iván Duque y el equipo designado por el presidente electo Gustavo Petro. Sin embargo, el Sindicato del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sindesena) presentó una carta de renuncia del comité de empalme del sector de Trabajo.



(Le puede interesar: Así va el gabinete de ministros de Gustavo Petro)



En la carta Sindesena señaló que ha evidenciado contracciones que generan preocupación con relación al futuro del Sena y lo que sería un eventual paso del ministerio de Trabajo al de Educación. Ese es un asunto con el que no parece estar de acuerdo el sindicato, por lo que dejaron en claro que no volverán al proceso hasta que se evidencien garantías.

"En este proceso no hemos encontrado espacios reales de discusión argumentada, de construcción colectiva ni posibilidad de revertir las nefastas pretensiones con el Sena; y, por el contrario, se han develado con mayor claridad las contradicciones, en particular, sobresalen: la migración de adscripción del Sena del Ministerio del Trabajo al Ministerio de Educación", indicó en la carta Sindesena.



El sindicato del Sena argumentó que esta le parece una decisión equivocada, ya que consideran que no sería apropiado para los derechos de la juventud. Además, comunicaron que en el empalme se habló sobre la posibilidad de "'aprovechar' los recursos del Sena para cumplir metas del sector de educación”.



(También: Colombia avanza hacia los diálogos regionales: ¿qué tan efectivos serán?)



No obstante Sindesena, después de anunciar su retiro de la mesa de empalme, realizó claridades sobre las razones argumentadas para no continuar en el proceso, ya que consideran que "dicha situación ha sido utilizada para crear un ambiente de deslegitimación del nuevo gobierno".



Por lo que aclaró que está de acuerdo en apoyar el programa propuesto por el presidente electo Gustavo Petro y la vicepresidenta electa Francia Márquez, pues indica que "es una propuesta alternativa que apunta a priorizar la inversión social y aumentar ciertamente el bienestar de las mayorías desfavorecidas".

Con ocasión de nuestro retiro de la mesa de empalme del Sector Trabajo y dado que dicha situacion ha sido utilizada para crear un ambiente de deslegitimación del nuevo gobierno, aclaramos: @petrogustavo @CarolinaCorcho @RevistaSemana @RevistaDinero @BluRadioCo @MariaFdaCabal pic.twitter.com/FQ2WpDnJ9u — Sindicato del SENA (@sindesenacol) July 13, 2022

"Estamos absolutamente convencidos de que sin una entidad como el SENA, que tiene como misión la formación en ocupaciones y oficios para atender los desafíos de la producción nacional, tanto agropecuaria como industrial, que juega un papel protagónico en la consolidación de las apuestas de este nuevo gobierno, requiere el respeto de su misión y el mantenimiento de sus características diferenciadoras dentro del sistema educativo (educación no formal)", agregó Sindesena.



(Siga leyendo: Iván Duque se encuentra con miembros de la Cámara de Comercio de EE. UU.)



En ese sentido, el Sindicato del Sistema Nacional de Aprendizaje rechazó el "manejo malicioso" que se le ha dado a su retiro del comité del empalme del sector de Trabajo y manifestó que cree necesario que haya condiciones para el diálogo y concertación en torno al futuro del Sena.



"(...) Concebimos las diferencias y contradicciones como un elemento propio de estos procesos y consideramos que la construcción conjunta responsable solo es posible evidenciando esas diferencias y sus argumentos de base", concluyó.

REDACCIÓN POLÍTICA