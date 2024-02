Sindicato de Cancillería rechaza designación de Benedetti como embajador ante la FAO

El rechazo ante la posible designación de Armando Benedetti como representante de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), con sede en Roma, se ha dado en distintos sectores. Incluso, uno de los sindicatos del servicio diplomático, Unidiplo, sacó un extenso comunicado en el que cuestionó la determinación.



(Puede ver: Cuestionan el silencio del presidente Petro ante muerte de Sebastián Piñera)

En este documento, la Unión de funcionarios de Carrera Diplomática y Consular de Colombia expresó su “preocupación” ante la inminente llegada de Benedetti al cargo. En 8 puntos dio a conocer su negativa a que el exembajador en Venezuela y exsenador asuma nuevamente tareas diplomáticas.



Para Unidiplo, Benedetti no “cumple con el total de requisitos formales para desempeñarse como embajador”. Entre los requerimientos que incumpliría estaría la falta de dominio de un idioma de uso diplomático distinto al español o el idioma del país de destino, que en este caso es el italiano.

Facebook Twitter Linkedin

Armando Bendetti y Gustavo Petro. Foto: Archivo particular

En este sentido se hizo una llamado de atención en que Benedetti no hace parte de la carrera diplomática y no ha tenido que evidenciar sus conocimientos en índole diplomática, condición que los funcionarios de carrera tienen que asumir todo el tiempo.



(Puede ver: ¿Qué hay detrás del aumento de cargos en la Cancillería y la creación de 9 embajadas?)



En este sentido se recordó las posibles faltas de índole administrativa y disciplinaria que Armando Benedetti cometió mientras fue embajador en Venezuela. “El señor Benedetti no demostró contra con las capacidades suficientes para ejercer un cargo diplomático”, expresó el sindicato, que advirtió que sería un “riesgo reputacional para Colombia a nivel internacional”.



Unidiplo cuestionó que Colombia busque tener un representante dedicado a la FAO cuando históricamente los países de la región y de otras zonas del planeta han usado el embajador en Italia para que también asuma la representación ante los organismos de la ONU en Roma (FAO, PMA y FIDA).



En cuanto a la labor que cumpliría Benedetti, se pus en duda que este tenga los conocimientos técnicos para representar a Colombia en una instancia en la que se tratan temas de agricultura y alimentación. En este sentido expresaron que otras delegaciones que sí tienen representantes dedicados lo hacen con diplomáticos de carrera.



(Además: Armando Benedetti vuelve al Gobierno: será embajador ante la FAO)



En esta línea se recalcó los gastos que implicaría la representación debido a que en Roma ya funcionan dos embajadas, ante el Estado italiano y ante el Vaticano, por lo que una tercera puede ir en contra del plan de austeridad que hay actualmente en la Cancillería e implicaría unos altos gastos. “Estos esfuerzos económicos podrían dirigirse a la creación de nuevas representaciones de Colombia en lugares con apremiantes necesidades de prestación de servicios consulares y/o de presencia diplomática”, señaló Unidiplo.

El sindicato también informó que no había conocimiento de que en el plan de aperturas elaborado por la Cancillería en 2023 incluyera la FAO. Por eso pidieron que se informe las motivaciones que llevaron a la apertura de esta misión de forma dedicada.

#Comunicado UNIDIPLO se permite comunicar a la opinión pública su preocupación frente a la reciente publicación de la hoja de vida del exsenador Armando Benedetti Villaneda para aspirar al cargo de Embajador de Colombia en la Misión Permanente ante la FAO con sede en Italia. pic.twitter.com/9ZTy8Y3V7l — UNIDIPLO (@unidiplo) February 7, 2024

Por último, Unidiplo informó que ya había presentado las observaciones ante la publicación hoja de vida de Armando Benedetti y reiteró su pedido de que se priorice la carrera diplomática, debido a que en la actualidad solo hay 22 de 71 embajadas a cargo de miembros de la carrera diplomática.