La Comisión Asesora de Relaciones Exteriores fue citada por el presidente Gustavo Petro a una reunión este miércoles en Casa de Nariño. Sin embargo, el mandatario finalmente no asistió.



Este diario supo que Ernesto Samper fue el único expresidente que estuvo presente. Y es que los exmandatarios César Augusto Gaviria Trujillo; Andrés Pastrana Arango; Álvaro Uribe Vélez; Juan Manuel Santos Calderón e Iván Duque Márquez hacen parte, por ley, de esta comisión.



También la integran Julio Londoño Paredes y Jorge Enrique Valencia, como principales designados por Petro. Del Congreso la conforman los senadores Iván Cepeda (Pacto Histórico), José Luis Pérez (Cambio Radical) y Paola Holguín (Centro Democrático) y de la Cámara Mary Anne Perdomo (Pacto Histórico), Juana Carolina Londoño (Partido Conservador / Presidente Comisión Segunda) y Gersel Luis Pérez (Cambio Radical).



En el encuentro, como fue convocado por el jefe de Estado, tuvo un carácter más consultivo que informativo. Según ha trascendido, el tema de Nicaragua y el litigio por la delimitación de la plataforma continental no se habló. Eso sí, el tema de Venezuela y la situación política en ese país estuvo sobre la mesa.



Samper, quien si asistió, no ha entregado detalles de la reunión, pero EL TIEMPO supo que convocará una rueda de prensa para este jueves en San Andrés.

La reunión previa con Uribe

El exmandatario y líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo.

Días antes de este encuentro, el expresidente Uribe manifestó en sus redes sociales que por su "situación personal" no podía asistir a la reunión con la Comisión que él también conforma. Pero le solicitó al canciller Álvaro Leyva una reunión para expresar sus opiniones.



En unas declaraciones que entregó a la salida de dicho encuentro en el Palacio de San Carlos, que se llevó a cabo en la noche de este martes, Uribe expuso que le compartió a Leyva algunos puntos sobre la situación de Venezuela.



Aseguró que, si bien está de acuerdo con la integración entre los países, manifestó cuatro preocupaciones. La primera, está centrada en las garantías que habrá para las elecciones que se llevarán a cabo en el vecino país el próximo año. Estas aún no tienen una fecha concreta.



La segunda, explicó el expresidente al salir de la reunión con Leyva, está enfocada en qué pasaría con los grupos armados colombinos que están en Venezuela "con el consentimiento de ese gobierno", cuestionó.



Por otro lado, se preguntó: "¿Cómo sería la construcción de la democracia venezolana que nos incumbe porque ambos países, ya que son miembros del Sistema Interamericano?". Y agregó: "Allá destruyeron la empresa privada, la independencia de poderes, hay un control del Ejecutivo a la justicia, obligaron a dueños de medios de comunicación a venderlos y hubo una destrucción total del Estado de Derecho".



A la cita lo acompañaron la senadora Paola Holguín, quien de acuerdo con Uribe, presentó la preocupación por "los colombianos que están detenidos por delitos como protestar. Acá no es delito, pero en el régimen de Venezuela lo tipifica como incitación de odio".



Por último, Uribe contó que el canciller escuchó estos puntos y ellos dieron sus opiniones. "El canciller fue abierto en el tema y nosotros también francos en las reacciones. Fue una buena reunión, franca", concluyó.

Aura Saavedra

​REDACCIÓN POLÍTICA