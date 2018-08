Sin aval de Duque, proyecto sobre salario mínimo no avanzará

La suerte del proyecto de ley que el expresidente Álvaro Uribe presentó ayer al Congreso para aumentar el salario mínimo depende de que el gobierno del presidente Iván Duque lo tome como suyo. De lo contrario, no podrá avanzar en su trámite legislativo.



Este es apenas uno de los tantos obstáculos, jurídicos y políticos, que ayer mismo surgieron en contra de la viabilidad de la propuesta de Uribe, que tomó por sorpresa a políticos, empresarios y académicos.

En el Congreso, donde la iniciativa tendría que hacer su trámite, el camino no está nada despejado. Ni siquiera en los sectores de izquierda, donde un proyecto de aumento salarial para los sectores populares debería gozar de todo el apoyo.



El proyecto de Uribe propone darle “facultades extraordinarias” al presidente Iván Duque para que expida una norma con fuerza de ley que permita “el incremento extraordinario, por una sola vez, del salario mínimo legal mensual vigente”, aprobado el año pasado.



Uribe aclaró ayer mismo que ese incremento se hará “con algunas precauciones”.



Lo primero es que el aumento salarial propuesto no entraría a los bolsillos de los trabajadores, sino que sería consignado en la cuenta individual que para el efecto disponga el fondo de cesantías y el término mínimo de permanencia en este.

También advierte el proyecto que debe haber una “articulación jurídica, tributaria y financiera” a fin de evitar presiones inflacionarias, la cual no está clara.



Uribe espera, además, que el incremento no impacte los indicadores económicos.



El representante Óscar Darío Pérez, del Centro Democrático, explicó que el Presidente deberá tomar precauciones para que ese incremento no impacte asuntos como las multas de tránsito o salarios que están atados al salario mínimo.



“La plata no le va a llegar físicamente, porque por un periodo de transición, se la van a guardar en una cuenta de ahorros o una cuenta de cesantías. ¿Por qué no de una vez? Para no impactar la inflación, para que no haya un mayor volumen de consumo, sino que se haga gradualmente”, expresó.



En lo que sí insistió Uribe fue en que la presentación de su proyecto es el cumplimiento de una promesa de campaña del Centro Democrático.



Uribe, quien hizo el anuncio a través de Twitter, muy temprano, acudió luego personalmente al Congreso a presentar su iniciativa, acompañado de los miembros de su bancada parlamentaria.

Debate jurídico

La propuesta del expresidente generó de inmediato un intenso debate jurídico y político.



La razón es que el artículo 150 de la Constitución, en su numeral 10, establece que se podrá revestir hasta por seis meses al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, pero que estas “deberán ser solicitadas expresamente por el Gobierno”. O sea que de entrada el proyecto tiene visos de inconstitucionalidad.



Según el constitucionalista Juan Manuel Charry, las facultades extraordinarias solo las puede pedir el Ejecutivo, no un congresista.



Los principales gremios económicos no se precipitaron en su análisis. Más bien mostraron prudencia y disposición a estudiar la polémica propuesta.



El clima en el Congreso, donde el gobierno de Duque no tiene una coalición mayoritaria que asegure el trámite de los proyectos, no parece tan favorable.



Aun sectores de izquierda, para los que podría ser atractivo apoyar un aumento salarial, entraron en escepticismo. El senador del Polo Jorge Enrique Robledo no dudó en calificar la propuesta como parte de “una trampa”.



“Es lo menos transparente que he visto en mi vida. A la gente no le van a dar la plata del aumento”, agregó.



El senador Roy Barreras, de ‘la U’, dijo que “no es una propuesta seria”, que “lo único que persigue es jugar con las ilusiones de la gente”.



Barreras se preguntó “por qué Uribe no hizo eso cuando fue presidente y sí lo propone ahora cuando van a subir los impuestos”.



Para la senadora Angélica Lozano (de los ‘verdes’), este proyecto “es una cortina de humo y le está creando un problema de credibilidad con los ciudadanos al presidente Duque y al Gobierno, porque no podrán cumplir eso, porque es antitécnico e incumplible fiscalmente”.



El senador Armando Benedetti, de ‘la U’, dijo: “Es una mentira, una estrategia para distraernos de los nuevos impuestos que le quieren clavar a la clase media y baja”.



El senador Richard Aguilar, de Cambio Radical, dijo que “puede tratarse de una compensación emocional por lo que el ministro de Hacienda va a aumentar la base gravable de la declaración de renta”.



Pero no todos lo ven mal. El senador conservador David Barguil recordó que el presidente Iván Duque siempre acuñó una frase en campaña: “Disminuir impuestos y subir el salario mínimo”, así que ha sido desde el principio un compromiso.



“Esta noticia puede ayudar a aumentar el consumo y mover la economía. Sin embargo, debemos conciliar hasta cuánto puede ser este aumento para que no implique un desincentivo al sector empresarial ni a la generación de empleo”, dijo.



La expectativa se centra ahora en lo que el Gobierno, pero principalmente el presidente Duque y su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, decidan sobre la propuesta.



POLÍTICA