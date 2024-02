Cielo Rusinque respondió a la Fiscalía, que aclaró denuncias por seguimientos ilegales

La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque Urrego, se pronunció acerca de un comunicado de la Fiscalía General de la Nación, en el que aclara la denuncia de la funcionaria por presuntos seguimientos en su lugar de residencia.



La funcionaria inició su declaración en su cuenta en la red social X con esta frase: "Por favor, cada comunicación deja más dudas que la anterior". Después hizo seis comentarios con respecto a la comunicación del ente investigador y acusador.



"1) No he sido citada a ninguna diligencia de amplificación de denuncia. Exijo demuestren de qué forma hicieron esa citación, revisado mi correo electrónico, incluso en los no deseados hasta la fecha no existe alguna. Si la había, ¿por qué el Fiscal (exfiscal Francisco Barbosa) no lo mencionó anoche en su alocución?", afirmó.



Después aseveró: "2) Causa curiosidad el cambio intempestivo de Fiscal conocedor del caso que ahora pasa a la justicia especializada. 3) Repito, el video en cuestión es elocuente en cuanto a que lo único que se hace en la mencionada "diligencia” es que toman fotos de la torre y especifica ubicación de MI apto. 4) Nada es referido en cuanto a la presencia del dron en la habitación de mi hijo y si fue un uso de la FGN en el marco de sus “investigaciones" ".

Por favor, cada comunicación deja más dudas que la anterior:

En los dos últimos puntos afirma: 5) Trabajé durante años en la Unidad nacional contra el secuestro y la extorsión y nunca vi un despliegue tan EVIDENTE e intimidador para poner sobre aviso a un presunto delincuente de que está siendo investigado.



Y 6), Si un juez de garantías avaló esa visita en especifico, entonces ¿por qué no pudieron ni pasar de la portería? Ni presentaron la orden judicial de inspección al vigilante? ¡No aclaren qué oscurecen!

¿Que dice la Fiscalía?

Este martes, 13 de febrero, la Fiscalía emitió un comunicado oficial con relación a las declaraciones de Rusinque sobre los presuntos seguimientos en su lugar de residencia Esto dijo el ente investigador y acusador:



1. El 27 de noviembre de 2023, Rusinque Urrego denunció la presencia de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en el conjunto residencial donde habita con su núcleo familiar. Ese mismo día la Fiscalía le remitió un correo electrónico informándole que su denuncia había sido asignada a un despacho de la Seccional Bogotá, el cual asumió la investigación, e indicándole el número de noticia criminal.



2. El 1 de febrero de 2024, Rusinque radicó un escrito de ampliación de denuncia afirmando que un dron estuvo frente al cuarto de su hijo. El día 5 de febrero, la investigadora asignada al caso citó a la denunciante para escucharla en diligencia de ampliación de denuncia y la entrega de material probatorio. La diligencia estaba programada para el 12 de febrero de 2024 a las 8 a. m., pero la denunciante no se hizo presente.



3. Es importante destacar que con ocasión a las fotografías y el escrito publicado en redes sociales por la señora Rusinque, se logró constatar que las personas relacionadas son servidores adscritos al CTI que se encontraban cumpliendo una orden a Policía Judicial emanada por una Fiscalía Especializada Gaula, que adelanta un proceso penal contra un grupo delincuencial dedicado a la extorsión.

Esta es la camioneta en la que llegaron los supuestos hombres del CTI al apartamento de Rusinque. Foto: Suministrada.

4. En desarrollo de ese proceso investigativo se han realizado diversas actividades de Policía Judicial que permitan la ubicación de los presuntos implicados. Dentro de ese radicado se encuentra vinculada una persona que registró como dirección de ubicación el conjunto residencial donde la señora Rusinque manifiesta residir. Por todo lo anterior, las actividades judiciales que se han adelantado no están relacionadas con la señora Rusinque y todas ellas cuentan con los controles previos y posteriores respectivos ante los jueces de control de garantías.



5. De igual manera, los investigadores, dentro del marco de las actividades de Policía Judicial ordenadas por el Fiscal que conoce este proceso por extorsión se desplazaron en vehículos oficiales, identificándose como miembros del CTI, pero en ningún momento indagaron por el lugar de residencia de la señora Rusinque ni ingresaron al Conjunto Residencial. Lo anterior consta dentro de las actividades que obran en el proceso respectivo.



6. Vale aclarar que los eventos denunciados por la señora Rusinque, serán adelantados por parte de un Fiscal adscrito a la Dirección Especializada Contra la Violación a los Derechos Humanos.



