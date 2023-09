Durante su discurso en una tarima de la plaza de Bolívar, en Bogotá, el presidente Gustavo Petro se refirió a la movilización ciudadana y a la importancia de estas para que sus reformas avancen.





"Queremos que el pueblo se organice en cooperativas, en juntas de acción comunal, se organice como el campesinado en cada barrio, que las juventudes no anden solas, sino que anden acompañadas en su propia organización, queremos un pueblo organizado. Esa es la estrategia del pueblo", dijo.



Y luego agregó: "Si tenemos un pueblo movilizado, a este Gobierno no lo van a tumbar, que ni sueñen; si tenemos un pueblo movilizado, las reformas se abrirán el camino. El cambio será posible si el pueblo se moviliza", dijo.







Asimismo, señaló que la otra estrategia para lograr ese cambio y llegar a un acuerdo nacional es conocer la verdad.

Miles de personas se concentran a esta hora en la plaza de Bolívar.

“Cada vez se habla más de lo que pasó en Colombia, cada vez más sabemos quiénes son los culpables y por qué mataron, porque generaron un genocidio en la sociedad colombiana. Cada vez más los actores de la violencia deciden decir su verdad. La verdad tiene que abrirse paso porque es la que nos permite reconciliarnos y la que permite no repetir las desgracias del pasado. La verdad es la que nos permite, junto al pueblo movilizado, el cambio”, manifestó.







El jefe de Gobierno señaló que ese acuerdo es la base de la paz, y que no lo es simplemente "hablar con unos señores que andan con fusiles en las montañas".



"La paz es que la misma sociedad colombiana pueda encontrarse, pueda dialogar entre sí y pueda encontrar los destinos comunes para que Colombia sea una nación grande. Hemos dicho que la justicia va a ser para que se encuentre la verdad, no para vengarnos", señaló.

