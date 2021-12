En las últimas horas ha tomado fuerza la hipótesis que indica que alias 'Iván Márquez' habría huido desde Venezuela hacia Cuba, tras las muertes de 'El Paisa' y 'Romaña', quienes, según el Gobierno, habrían sido atacados por separado en territorio venezolano a causa de disputas internas.



El presidente Iván Duque, quien este sábado se encuentra de visita en la isla de Providencia, indicó que son simplemente "hipótesis" que están siendo analizadas por la "Fuerza Pública y nuestra inteligencia".



Eso sí, dejó muy en claro que si "llegase a ser cierto, sería una situación muy grave, porque Iván Márquez tiene circular roja y solicitud de extradición y ningún país puede albergar a un terrorista en su territorio".



Las especulaciones surgieron después de que 'Blu Radio' revelara que el Gobierno Nacional estaría investigando si el guerrillero huyó a la isla como método de protección ante los ataques que sufrieron los integrantes de las disidencias.



No obstante, Duque dijo que no quiere referirse a "especulaciones", añadiendo que "cualquier país que reciba a 'Iván Márquez' en su territorio, cualquiera que le brinde protección, estaría violando la resolución 1373 de Consejo de Seguridad de la ONU que le prohíbe a los países, proteger, auspiciar y dar escondite a quien es solicitado por otro país por ese cruento delito"



Finalizó, diciéndole a los medios de comunicación que espera "que esa hipótesis no sea cierta y de ser así, Colombia tomará las decisiones correspondientes".



Francisco Santos dice que 'Iván Márquez' está en Venezuela

El argumento tomó más fuerza luego de que Francisco Santos dijera en Dossier Venezuela que, efectivamente, 'Iván Márquez' se encontraba en Cuba.



“Iván Márquez’ estaba en Venezuela cuando mataron a ‘Santrich’ y se fue inmediatamente a Cuba dos días después de que lo mataran”, sostuvo el exvicepresidente y exembajador de Colombia en los Estados Unidos.

“Hoy Iván Márquez se encuentra refugiado en Cuba. Este es un hombre que desechó el proceso de paz del cual Cuba es garante. Matan a dos de sus secuaces, él sale corriendo y Cuba lo recibe”, señaló 'Pacho' Santos, añadiendo que el guerrillero "ya no se siente seguro en Venezuela".



Finalmente, dijo que la Nueva Marquetalia iba a desaparecer ya que " tres de sus máximos dirigentes fueron asesinados y la máxima cabeza que es Iván Márquez está pidiendo que lo regrese a Cuba, de donde muy probablemente no va a volver a regresar”.



