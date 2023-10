El próximo domingo 29 de octubre, los ciudadanos colombianos se preparan para participar en las Elecciones Territoriales de 2023, un evento para elegir a los gobernadores de los 32 departamentos, diputados de las Asambleas Departamentales, alcaldes, concejales y ediles de las Juntas Administradoras Locales en todo el territorio nacional.

¿Si fui elegido como jurado de votación y no recibo notificación, quedo exonerado?

La Registraduría Nacional del Estado Civil responde enfáticamente que no. Según el artículo 105 del Código Electoral, el cargo de jurado de votación es de forzosa aceptación, y la notificación de tales nombramientos se considera surtida por la sola publicación o fijación en lugar público de la lista respectiva.

Por lo tanto, el hecho de no recibir una comunicación personal no es una excusa válida para no prestar el servicio de jurado de votación. Es esencial que todos los ciudadanos verifiquen en los listados que se fijan en la página de la Registraduría si fueron seleccionados para prestar este servicio cívico.

El cargo de jurado de votación es de forzosa aceptación. Foto: EFE / Luis Eduardo Noriega

¿Cómo saber si fue elegido como jurado de votación?

Para averiguar si ha sido seleccionado como jurado de votación en las elecciones territoriales, puedes seguir estos pasos de acuerdo con la información proporcionada por la Registraduría Nacional:

1. Acceda al portal web de la Registraduría Nacional.



2. En el portal web, busque la sección de 'Servicios a la Ciudadanía' y haga clic en 'Consulta de Jurados de Votación'.



3. Una vez en la sección de consulta de jurados de votación, deberá ingresar su número de cédula.



4. Inmediatamente, después de ingresar su número de cédula, obtendrá el resultado de la consulta.

Ten en cuenta que el calendario electoral para las #EleccionesTerritoriales2023 señala que, hasta el 14 de octubre se realizarán los sorteos y la respectiva publicación del listado de las personas que serán designadas a ejercer como jurados de votación para el certamen del… pic.twitter.com/ZqCSa9qO8Z — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) October 3, 2023

Tenga en cuenta que el calendario electoral para las Elecciones territoriales establece que hasta el 14 de octubre se llevarán a cabo los sorteos y la correspondiente publicación del listado de las personas que serán designadas para ejercer como jurados de votación en el evento electoral que se llevará a cabo el próximo 29 de octubre.

Elecciones 2023: beneficios por votar

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, y contó con la revisión de la periodista y un editor.



CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

