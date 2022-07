Colombia estuvo en el corazón del ex primer ministro japonés Shinzo Abe. De hecho, fue el primero en visitar al país.



Lo hizo para reafirmar los estrechos lazos de amistad que une a las dos naciones. La colonia japonesa ha sido fundamental en el desarrollo del país, en especial en el departamento del Valle del Cauca.



En la memoria de esa visita quedó una simpática anécdota que se aprecia en la imagen de esta nota. Un escolta del primer ministro se lanzó para protegerlo cuando 'Conchita', la mula acompañante de Juan Valdez, se movió bruscamente en la visita que él hizo a la Federación de Cafeteros, cuyo instante fue retratado por el fotógrafo Héctor Fabio Zamora de EL TIEMPO.



El primer ministro de Japón Shinzo Abe y la primera dama Akie Abe visitaron a Colombia y fueron recibidos por el entonces presidente Juan Manuel Santos y Maria Clemencia Rodríguez de Santos en la casa de Nariño, en julio de 2014.



En su momento, Santos recibió la felicitación de parte del exjefe del gobierno nipón, quien expresó su compromiso por continuar ayudando a Colombia con el posconflicto, especialmente con el desminado humanitario y a acelerar un tratado de libre comercio entre ambas naciones.



Este viernes, el expresidente de Colombia y nobel de paz se pronunció sobre el lamentable hecho en el que perdió la vida Abe, tras recibir dos disparos por parte de un hombre, que se presume, tiene 40 años y apuntó directo contra el político japonés mientras daba un discurso en la ciudad de Nara (oeste de Japón).



"Lamentamos y condenamos asesinato de ex primer ministro japonés Shinzo Abe. Fue siempre gran amigo de Colombia y de la paz, nos apoyó en todo", dijo Santos a través de su cuenta de Twitter.

Abe no fue el único miembro de su dinastía política que visitó Colombia y expresó interés por el desarrollo del país. De hecho, el ex primer ministro de Japón provenía de una dinastía política conservadora.



Su abuelo, Nobusuke Kishi estuvo en Colombia en 1977, mientras transcurría el periodo presidencial del expresidente Ernesto Samper. Así mismo, el padre de Abe, Shintarō Abe viajó hasta Bogotá, en 1985, por aquel entonces se desempeñaba como el ministro de Relaciones Exteriores de Japón.

El expresidente Juan Manuel Santos sostuvo relaciones diplomáticas con el ex primer ministro Shinzo Abe. Foto: Archivo EL TIEMPO

El jefe de Estado, Iván Duque, también envió este viernes, a través de su cuenta de Twitter, un mensaje de solidaridad por el crimen del ex primer ministro japonés Shinzo Abe.



“En nombre del gobierno y del pueblo colombiano lamentamos profundamente el fallecimiento del ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, tras ser víctima de un atentado. Siempre lo recordaremos como un líder muy cercano a Colombia. Solidaridad con su familia y el pueblo japonés”, escribió Duque.

