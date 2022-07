Colombia se sumó a la ola de consternación mundial por el crimen del ex primer ministro japonés Shinzo Abe, a través de un sentido mensaje del presidente Iván Duque.



El momento en el que el exprimer ministro llega al evento en el que fue asesinado. Foto: Reuters

En efecto, el Jefe del Estado envió este viernes, a través de su cuenta de Twitter, un mensaje de solidaridad por el crimen del ex primer ministro japonés Shinzo Abe.



“En nombre del gobierno y del pueblo colombiano lamentamos profundamente el fallecimiento del ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, tras ser víctima de un atentado. Siempre lo recordaremos como un líder muy cercano a Colombia. Solidaridad con su familia y el pueblo japonés”, escribió Duque.



El momento en el que capturan al presunto asesino de Shinzo Abe. Foto: Reuters



