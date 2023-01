Shakira ha sido tendencia en las redes sociales este jueves no solo en Colombia, sino en diversos países del mundo luego de estrenar su nueva canción en colaboración con el Dj argentino Bizarrap.



El tema ya suma millones de reproducciones y ha copado las páginas de los medios de comunicación nacionales e internacionales.



(Puede leer: Canción de Shakira no es ajena a la política: algunos congresistas reaccionaron)

En la canción, la cantante barranquillera habla de su ruptura con su ex pareja Gerard Piqué y varias de las frases que incluye la colaboración se han viralizado en internet. "Cambiaste un Ferrari por un Twingo"; "Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena" y "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan" han sido replicadas miles de veces en trinos y publicaciones.

En colaboración con Bizarrap, la intérprete de 'Monotonía' sumó varios millones de vistas en las primeras horas. Foto: YouTube: Bizarrap / Instagram: @3gerardpique / Twitter: @shakira

Una de las personas que justamente le hizo eco a una de estas expresiones es la cartagenera Adelina Guerrero Covo, la ex pareja del embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, con quien además, tiene dos hijos.



En su cuenta de Twitter, Guerrero escribió: "CLARAmente no fue por la monotonía. Mucho SARAmpión en la relación de Shakira".



La frase fue interpretada por muchos como una indirecta hacia Benedetti. Y es que ha trascendido que el embajador ahora sostendría una nueva relación con Saray Robayo, representante a la Cámara por el Partido de la U.



(En otras noticias: Petro niega que supuesta pareja de su padre tendrá cargo diplomático)

CLARAmente no fue por la monotonía. Mucho SARAmpión en la relación de Shakira. pic.twitter.com/Z0brtvT9ln — Adelina (@Adeguerreroco) January 12, 2023

