La Casa de Nariño ultima detalles de un decreto para que el presidente, Gustavo Petro, asuma las funciones de control y regulación de los servicios públicos en el país.



Le puede interesar: ¿Qué significa que el presidente Petro asuma regulación de servicios públicos?



El pasado 27 de enero, Petro anunció desde Duitama, Boyacá, que asumiría el control en lo que tiene que ver con el manejo de los servicios públicos domiciliarios en el país. La idea, según fuentes de la Casa de Nariño, es recuperar las facultades del Presidente para regular y controlar las tarifas de energía y gas.

El documento que se ha conocido estipula que se busca: “Reasumir las funciones de carácter general delegadas a la Comisión de Regulación de Energía y Gas y a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico efectuadas mediante los Decretos 1524 y 2253 de 1994 y demás normas concordantes, las cuales, de conformidad con el artículo 68 de la ley 142, serán ejercidas por el Presidente de la República”.



Claro que señala que las Comisiones de Regulación continuarán expidiendo los actos administrativos de carácter particular que ejercen a la fecha de la expedición del Decreto.



Igualmente establece que las disposiciones regulatorias tendrán en cuenta los siguientes lineamientos generales: sujeción a los principios, fines y valores constitucionales y legales; garantía de la divulgación y la participación ciudadana en las actuaciones en esta materia, pertinencia, oportunidad y calidad que garanticen los principios de eficiencia, suficiencia, integralidad y solidaridad tarifaria y criterios del régimen tarifario de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia.



Hasta el momento el Gobierno no ha confirmado cuando se conocerá formalmente este decreto.



Le puede interesar: 'Si la Alcaldía no acepta nada, pues no financiamos proyectos de Bogotá': Reyes

POLÍTICA