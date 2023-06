"De repente, un sonido seco, muy fuerte, diferente a las explosiones clásicas. Empieza a volar todo en el aire y ve uno las cosas en cámara lenta. Tuvimos la suerte que estábamos sentados en la terraza". Así recuerda el excomisionado de Paz Sergio Jaramillo el momento cuando estalló un misil en una pizzería de la ciudad de Kramatorsk, Ucrania, donde se encontraba con el escritor Héctor Abad Faciolince y la periodista Catalina Gómez.



"Acababa de pedir una pizza cuatro quesos. En vez tirarme hacia arriba ese ruido infernal me tiró al suelo, no sabía que pasaba. Me levanté. Estaba aturdido. Catalina me pedía perdón por haberme llevado a ese sitio", dijo el escritor antioqueño sobre el momento en el que cayó la bomba rusa en una transmisión que hicieron desde la campaña '¡Aguanta, Ucrania!'.



Con ellos estaba la periodista ucraniana Victoria Amelina, quien resultó herida y está hospitalizada. "Su estado de salud es muy delicado. La familia quiere que sean ellos los que informen a la opinión su estado. Ha pasado por cuidados intensivos", aseveró Jaramillo.



Sergio Jaramillo, Héctor Abad, Vitoria Amelina y Catalina Gómez (detrás de cámara) en la estación de gasolina de Kostiantynovka (Donbas) minutos antes del ataque. Foto: Archivo particular

Además, destacó que los ucranianos no se rinden "no solo en el campo de batalla, no se rinden en ninguna parte".



Sobre la postura del gobierno de Gustavo Petro, que se ha mantenido neutral -la Cancillería condenó el ataque-, Abad Faciolince dijo que Colombia tiene que escoge "si quiere estar al lado de esos países tan dignos como Nicaragua, Venezuala, Cuba, Corea del Norte, si quiere estar apoyando a Putin. Me parece que ser neutral en un caso como estos es moralmente indefendible".



Los dos colombianos saldrán del país en las próximas horas porque "nuestra misión de solidaridad, de información, tal vez llegó hasta unas profundidades excesivas que no nos esperábamos. Sergio está cogeando mucho, yo estoy aturdido", dijo el escritor antioqueño.



La salida del país será llegando a una ciudad cercana a la frontera con Polonia a través de tren y desde ahí llegaran a la frontera en carro donde cruzarán a pie.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA