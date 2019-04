Sergio Fajardo habla tras controversia por cable de WikiLeaks

Tras las publicaciones de los cables de WikiLeaks sobre la campaña presidencial de cara a las elecciones del 2010, que involucran al excandidato presidencial Sergio Fajardo, el antioqueño habló este lunes con La W radio y expresó que él nunca habló con el exembajador William Brownfield sobre alianzas políticas o coaliciones para esas elecciones.

El documento revelado por WikiLeaks, que sería una transcripción de una conversación que tuvo Fajardo con el embajador de EE. UU., titulado “Fajardo tiene la idea de formar un frente unido entre independientes”, describe que su estrategia política para la campaña presidencial 2010- 2014 nunca fue unirse a una alianza en contra del expresidente Álvaro Uribe.

Frente a esto, Fajardo aseguró: "Nosotros tenemos una ruta, un camino trazado, yo he sido coherente y consistente desde que empezamos a participar en política".



Además, añadió que "el problema de nosotros en nuestro país" es estar tomando una posición "con respecto a Uribe".



En la entrevista con la W también dijo que él no es "ni uribista ni antiuribista".



Gustavo Petro se refirió a este asunto en su cuenta de Twitter con varios trinos diciendo que "esa era su misión (la de Fajardo). Impedir la derrota de Uribe y el cambio del país".



"Un frente no antiuribista significa la aceptación del proyecto económico que Uribe, Santos y Pastrana han construido los últimos 20 años: el extractivista", se lee en otro de los trinos.

Es indudable que la invitación de Fajardo a votar en blanco, que impactó en un millón de sus electores que votaron Duque y medio millón en blanco, le entregó la presidencia al uribismo



Esa era su misión. Impedir la derrota de Uribe y el cambio del paíshttps://t.co/J5TzLUymTY — Gustavo Petro (@petrogustavo) 14 de abril de 2019

Un frente no antiuribista significa la aceptación del proyecto económico que Uribe, Santos y Pastrana han construido los últimos 20 años: el extractivista, el que prioriza sacar minerales fósiles y oro y que minimiza la producción y por tanto el empleo.https://t.co/J5TzLUymTY — Gustavo Petro (@petrogustavo) 14 de abril de 2019

Aquí una mentira d Fajardo. Con Mockus Y Garzón, previendo mi salida del Polo, propuse formar con la personeria de AD-M19, un partido que se acercara a mis inquietudes ambientalistas. Fui yo el que le puso el nombre de Partido verde, extrañamente me sacaron, ahora entiendo porque https://t.co/IeZ5xC28cm — Gustavo Petro (@petrogustavo) 14 de abril de 2019

Fajardo le respondió a Petro en la entrevista con la emisora y le dijo que "está donde no debe. En las redes ponen insultos, interpretaciones y yo he mantenido una línea en público y en privado".



El antioqueño explicó que todo lo que aparece en el cable él lo ha explicado. "Todo lo que aparece ahí yo lo he explicado, lo he dicho en su momento, he respondido por todas las cosas".



Vea el cable completo de WikiLeaks:

