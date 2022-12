Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia y quien fue rival del presidente Gustavo Petro en las elecciones, dijo que el actual jefe de Estado gobierna el país aplicando 'el manual del populista'.



(Lea la entrevista: ‘Reforma política perpetuaría al Pacto Histórico en el poder’: Sergio Fajardo)

En entrevista con la periodista María Isabel Rueda para EL TIEMPO, Fajardo dijo que eso explica que en esta administración no haya una figura que brille, con la excepción de José Antonio Ocampo, porque Petro necesita que todos los focos estén puestos sobre él.



"Quiero comentar algo que usted acaba de decir acerca de un Presidente que todos los días está generando noticias de todo tipo, y creo que eso hace parte del manual populista. Él maneja la agenda del país. Todos hablan de lo que él dice o no dice. Entonces, necesita los focos todos en ÉL, en mayúscula. Alrededor de ÉL no va a brillar nadie, la excepción ha sido por el momento el ministro José Antonio Ocampo, pero de resto va a brillar ÉL y solo ÉL. Y la manera como va conduciendo es ir generando hechos políticos de manera tal que todos tienen que estar hablando de Petro todos los días, a todas las horas", dijo Fajardo.



(Le recomendamos: Los mensajes del Gobierno que puede disparar la coca / Análisis)



"¿Y eso es bueno o es malo?", le preguntó la periodista.



"Eso es parte del manual populista, con esa figura mesiánica que lo tiene todo, que lo conduce todo y que es la razón de todo", le respondió él.



"Pero curiosamente fíjese que los niveles de favorabilidad están casi empatados, un poquito por encima la imagen positiva que la negativa. ¿Eso significará que hay espacio para que surja una nueva alternativa política menos populista?", se le contrapreguntó.



"Estoy seguro. Pero mire, él tiene una capacidad especial para conectar con ciertos sectores públicos. Su actitud todavía es, y yo creo que será, la del activista, la del candidato que está en campaña permanente, diciendo todo tipo de cosas que llaman la atención de la gente. Es parte de su inteligencia y fortaleza política. Ahora, de ahí para adelante ¿qué pasa con esa forma de gobernar, en la medida en que el tiempo va pasando y toda esa cantidad de enredos, discusiones, propuestas va decantándose? Que ahí el país podrá ver que de todo eso se convierte en realidad. Como se está generando toda esa cantidad de expectativas, muchas de ellas no se van a cumplir, y ahí, entonces, veremos otra dimensión de lo que va a ser de verdad este gobierno. Pero hay que entender que Colombia quiere cambiar. Y eso no se nos puede olvidar ni por un solo segundo", respondió Fajardo.



(Además: Controversia por comentarios de Gustavo Petro a las vías 4G y 5G)



"Pero hay muchas maneras de cambiar. Una es botarse por un abismo, a ver cómo queda uno después…", le dijo María Isabel.



"En la contienda política que tuvimos este año, nuestro trabajo consistía en cambiar, pero en otras condiciones. Ahora, el presidente es él, está haciendo lo que está haciendo, y ha ido creando un ambiente de confusión, de desorden, de enredo en la esfera pública. Colombia tiene que cambiar, pero creo que se puede de otra manera, y esa alternativa el país tendrá que empezar a considerarla desde las elecciones del año entrante, del 2023, bajo la perspectiva local", añadió el exgobernador de Antioquia.



POLÍTICA

Más noticias en EL TIEMPO