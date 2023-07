Sergio Fajardo, excandidato a la presidencia, se refirió este lunes en su cuenta de Twitter a la propuesta que el presidente Gustavo Petro lanzó desde Buenaventura. El mandatario señaló que dentro de los esfuerzos por disminuir la criminalidad en la región se iba a “pagar por no matar”, propuesta que, en términos simples, consistiría en entregar una renta básica para que jóvenes que están en riesgo de ser captados por bandas criminales tengan oportunidad de estudiar o entrar en un espacio académico.



(Siga leyendo: Francia Márquez defiende propuesta del presidente Petro que busca 'pagar por no matar').

Las palabras que han generado polémica fueron mencionadas por Petro en su visita el viernes pasado a la ciudad, la cual ha estado bajo la amenaza de grupos armados y bandas criminales. Allí presentó el programa 'Universidad en el territorio' para Buenaventura. La idea, según expuso, es abrir 1.000 cupos universitarios.



Pero luego, aseguró: “Este programa se va a complementar con lo que llamamos nosotros jóvenes en paz; serán miles de jóvenes a los cuales les vamos a pagar por no matar, por no participar de la violencia y por estudiar. Les vamos a dar una ayuda para que entren al Sena, que aquí tiene un compromiso que tiene que cumplirse, y para entrar a la universidad”.



“La frase del Presidente ‘vamos a pagarles para no matar’ es desafortunada e injusta. Injusta con muchos jóvenes de nuestro país que viven en condiciones de desigualdad y pobreza, que nunca han tenido la oportunidad para desarrollar sus capacidades, pero que tampoco han considerado jamás la criminalidad”, dijo Fajardo en un video publicado en su cuenta de Twitter.



(Le puede interesar: ¿Normalización de la corrupción?: lo que deja recibimiento al 'Ñoño' Elías en Sahagún).

Claro que queremos a todos nuestros jóvenes estudiando. Pero la respuesta no puede ser "pagarles para que no maten."

Es una frase injusta y una solución absurda.

Colombia necesita una intervención profunda y costosa para solucionar las raíces de los problemas que hoy aquejan a… pic.twitter.com/M27dMawIwo — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) July 10, 2023

Para el exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia, es cierto que en Colombia hay miles de jóvenes en condición de vulnerabilidad a los que hay que acompañar, no obstante, considera que eso hay que hacerlo con equipos interdisciplinarios que sean capaces de entender las dificultades por las que atraviesan.



“Se tiene que mirar juiciosamente las comunidades en donde viven muchas de estas personas, (...) donde el Estado nunca ha hecho presencia y la vida es de una calidad que no se merece ninguna persona en nuestro país. Buenaventura es un ejemplo de esas condiciones, por décadas ha sido una población relegada e ignorada”, agregó.



Fajardo considera que se debe hacer un análisis más profundo e ir a la raíz de los problemas.



(Además: Cecilia López critica discurso medioambiental de presidente Petro en foro internacional).



“Por supuesto que queremos a nuestros jóvenes estudiando, pero si no entendemos la dimensión de los problemas que están afrontando, si no se intervienen de manera integral (...) no va a haber una solución al problema. Se va a perpetuar la insatisfacción, se van a empeorar las condiciones de las personas y vamos a hacer un fracaso. Se requieren intervenciones distintas, profundas y costosas, pero es una obligación de nuestra sociedad”, concluyó.



Pese a las críticas desde diferentes sectores, la vicepresidenta Francia Márquez les salió al paso a quienes ven con malos ojos la propuesta y argumentó que esta es una estrategia que busca alejar a los jóvenes de la violencia.



“Eso es una visión equivocada porque si la juventud tuviera oportunidades en este país, independientemente del lugar a donde haya llegado, no estarían llegando hacia allá. Entonces esta es una política para prevenir la violencia, el asesinato, buscamos es prevenir la violencia y sobre todo que la juventud tenga oportunidades”, señaló la vicepresidenta.

REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias