En la mañana de este jueves se conoció que el Gobierno del presidente Gustavo Petro decidió nombrar como nuevo embajador de Colombia en China al cineasta Sergio Cabrera, recordado por dirigir películas como ‘La estrategia del caracol’ y ‘Golpe de estadio’.



En entrevista con la emisora Blu Radio, Cabrera confirmó la designación. “El presidente Petro me designó como embajador en China, ya envié la hoja de vida a la Cancillería, falta un proceso tradicional que es que China dé el beneplácito y una serie de trámites, toda la parte burocrática que se acostumbra en estos casos, que puede llegar a tomar unos dos meses”, indicó.



Cabrera tiene una relación de varios años con el país asiático, después de realizar estudios universitarios en filosofía y habla con fluidez el idioma mandarín.



“Yo viví desde junio de 1963 hasta finales del 68 y ahí ya viajé a Colombia, estuve cuatro años en Colombia y regresé nuevamente a China, entre el 72 y el 74 (...) Yo hice todos mis estudios de escuela secundaria y después la universidad”, precisó.



El director de cine colombiano destacó en diálogo con la emisora que lleva cerca de seis años sin ir al país asiático. En esa ocasión hizo parte de una muestra retrospectiva que el Instituto Cervantes y la Embajada de Colombia en China realizaron de sus películas.



“Antes de eso había regresado como unas 15 veces, porque China para mí es como una especie de segunda patria, es un país donde tengo muchos amigos y conocidos, muchas cosas que me interesan y cada vez que tengo oportunidad he viajado”, aseguró.



Cabrera indicó que espera que su paso por la embajada en ese país permita fortalecer las relaciones entre los dos naciones. "No creo que mi mirada sobre China, ni tampoco la mirada que tengo sobre Colombia modifique la misión que me están encomendando”, puntualizó.

¿Quién es Sergio Cabrera?



Sergio Cabrera confirmó este jueves la designación como nuevo embajador de Colombia en China. Foto: Carlos Ortega. Archivo EL TIEMPO

Sergio Cabrera nació en Medellín en 1950. Se ha destacado en su carrera profesional como director, guionista y productor de cine y televisión. Algunas de sus trabajos cinematográficos más destacados son 'La estrategia del caracol', 'Águilas no cazan moscas', 'Golpe de estadio' y 'Perder es cuestión de método'.



También ha tenido un papel destacado en la televisión, en donde ha dirigido producciones como 'Escalona', 'La mujer doble', 'Adolfo Suárez', 'La Pola' y 'Dr. Mata'.



Junto a su familia vivió en China, en donde terminó sus estudios de escuela secundaria. Así mismo, realizó estudios de cine en Inglaterra en el London Polytechnic School y en el London Film School.

