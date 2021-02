Pilas: esta semana vencen las inscripciones para estudiar en el Sena

Si uno de sus propósitos en este año es estudiar, aún tiene una semana, hasta el 7 de febrero, para inscribirse y empezar sus estudios en el Servicio Nacional de Aprendizaje -Sena-.



En esta convocatoria usted puede ser seleccionado para estudiar gratuitamente el programa de formación laboral y tecnológica en las modalidades presencial y a distancia de su preferencia.



Algunos programas técnicos a los que puede aplicar, de los 190 que ofrecen, son animación digital, asesoría comercial, actividad física, integración de operaciones logísticas, salud pública, tratamiento de agua, entre otros.



(Si quiere ver todos los programas puede hacer clic aquí)



Durante esta semana, además, todos los centros de formación realizarán charlas informativas para aclarar las dudas de los aspirantes antes de las inscripciones. En esta oportunidad, cada centro ha implementado una estrategia virtual o presencial para dar su información, por tanto debe consultar en el lugar en el que está interesado.

¿Cómo inscribirse?

1. El primer paso es buscar su programa de preferencia, así como el lugar, y registrarse en el sistema web de Sena antes de comenzar con el proceso.



2. Realizar su inscripción en la página web de Sofia Plus a partir del lunes 1, hasta el domingo 7 de febrero de 2021.



3. Tras ello, debe realizar las prueba de selección, que se desarrollan en Sofia Plus. La primera prueba se desarrollará el miércoles 10 de febrero para todos los aspirantes sin importar su número de identificación. El jueves 11 de febrero será la reprogramación de esta prueba y si usted tiene quejas y/o reclamos que únicamente las puede tramitar ese día.



4. El miércoles 17 de febrero usted puede revisar si superó el primer filtro y fue citado a una segunda prueba.



5. Entre el 18 y 19 de febrero será la segunda prueba web controlada o un taller. El sábado 20 de febrero le informarán si fue seleccionado para ingresar al programa.



La entidad advierte que cualquier reclamación con respecto al puntaje de la segunda fase la atenderán hasta un día después de publicados los resultados en la plataforma, de lo contrario la calificación quedará en firme y no procederá ningún recurso.



6. Entre el lunes 22 y el sábado 27 de febrero será la citación a matricula. Durante la matrícula el aspirante deberá hacer entrega de los documentos que le acrediten el cumplimiento de los requisitos de cada programa.



7. El inicio de la formación para todos los seleccionados y que a partir de ese momento serán considerados aprendices será el lunes 1 de marzo de 2021.

¿Cuáles son los requisitos?

Para estudiar en el Sena le exigen estos documentos:



- Fotocopia del documento de identidad.



- Situación militar definida



- Certificado de calificaciones del último año aprobado (grado mínimo exigido, según el curso al que se aspira a ingresar).



- Es de carácter obligatorio para poder acceder a estudiar en este sistema de estudios, en los cursos de técnicos y tecnólogos haber aprobado el grado 11. Debe presentar un documento que acredite dicha aprobación.



- Si el aspirante es presentado por una empresa, debe presentar algún documento que acredite el patrocinio de dicha entidad. Dicho documento debe ser emitido directamente por la empresa patrocinadora.



- Presentar pruebas y talleres de ingreso



- Presentar documentos exigidos el día de la matrícula

