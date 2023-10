El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, rechazó el ingreso a la fuerza por parte de un grupo de indígenas a las instalaciones de la revista Semana, en el norte de Bogotá.



"Como ministro y desde el gobierno rechazo toda expresión de violencia, más si esta se dirige contra la prensa. Buscamos paz total y proponemos un acuerdo nacional, y este debe ser respetando las diferencias y con tolerancia frente a la crítica", aseguró jefe de la cartera política.



El hecho, que fue dado a conocer por el medio de comunicación y que generó rechazo de diversos sectores, se dio hacia las 2 de la tarde de este viernes 29 de septiembre.



"Por favor, le pedimos ayuda a la Policía. Un grupo grande de indígenas rompió vidrios en el edificio de Semana e ingresó a la fuerza", dijo Vicky Dávila, directora del medio de comunicación.



Policía hace presencia en el edificio de Semana. Grupo de indígenas se toma la Revista Semana Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

Quien también se pronunció por parte del Gobierno Nacional fue la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, quien aseguró a periodistas que "es muy importante no solamente proteger a los medios, a los periodistas, pero también es un llamado para que los periodistas no sean incendiarios. Todo lo contrario, que aprendamos todos a convivir pacíficamente".



La Fundación para la Libertad de Prensa, por su parte, también rechazó el hecho y dijo que el rechazo a este acto no debe confundirse con estigmatización al movimiento indígena.



Indígenas en Semana. Foto: Guillermo Torres / Revista Semana

"Si bien la FLIP reconoce el derecho a la protesta ciudadana y de reclamos hacia la prensa, no podemos tolerar hechos intimidantes contra las y los periodistas, que son esenciales para garantizar el pluralismo informativo y el debate democrático", aseguró el gremio.

No es el primer acto violento que protagonizan los indígenas esta semana a propósito de su llegada a la capital del país para participar de la marcha del miércoles 27 de septiembre convocada por el Gobierno Nacional. En la noche de este jueves intentaron ingresar a la Casa de Nariño.



No obstante, su participación en la jornada de movilizaciones del miércoles, que concluyó en la plaza de Bolívar con un discurso del presidente Petro, ocurrió en total normalidad.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA