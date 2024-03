Seguridad y reformas, ejes en el análisis sobre el ‘Estado de la Nación’

Un clima de escepticismo alrededor de temas como las reformas, las perspectivas económicas y la seguridad salió a flote en el encuentro sobre ‘El estado de la Nación’, liderado por este diario, la Universidad de El Rosario y la fundación alemana Konrad Adenauer.

Sin inversión no hay crecimiento, no hay mejoras en la productividad

En el análisis, que será emitido a las 9 a. m. de este 12 de marzo, en la web de EL TIEMPO, sobre lo que viene para Colombia este año en asuntos neurálgicos como los mencionados, participaron exministros, líderes de partidos políticos y gobernadores de varios departamentos.

Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda y de Agricultura, abrió el encuentro diciendo que “vamos a tener un mal año”. Y agregó que la recuperación del país, cuya inversión cayó en un 25 por ciento –cifra que no se había visto hace décadas–, pasa por la recuperación de esta. “Sin inversión no hay crecimiento, no hay mejoras en la productividad”, aseguró.

“Ojalá el gobierno del presidente Petro tenga la claridad mental de promover acuerdos nacionales que permitan tramitar las grandes reformas que el país necesita, de manera coordinada”, afirmó Restrepo.

En el mismo encuentro, el director de EL TIEMPO, Andrés Mompotes, sostuvo un diálogo con tres gobernadoras y un gobernador, en el que los mandatarios seccionales mostraron sus preocupaciones por la seguridad y las finanzas regionales.

En la Constitución se estableció una participación de las entidades territoriales en los recursos corrientes de la Nación del orden del 47 por ciento, pero reformas posteriores redujeron esa participación al 20 por ciento, en que se encuentran hoy. Con la agravante de que se les han entregado más responsabilidades a departamentos y alcaldías.

La gobernadora de Chocó, Nubia Córdoba, le relató al director de este diario el viacrucis que su departamento vive en medio de una confrontación armada protagonizada por varios grupos ilegales y la precariedad de las finanzas estatales.

No podemos atender las necesidades básicas de nuestra gente con lo que hoy nos transfiere la nación

No obstante la ubicación privilegiada y estratégica de su departamento (el único con accesos a los mares Pacífico y Atlántico), la situación que se vive allí es de violencia y pobreza crónicas.

Por su parte, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, expresó: “No podemos atender las necesidades básicas de nuestra gente con lo que nos transfiere la nación”. La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, en su intervención, le pidió al presidente Petro apoyar las reformas para que “los recursos del fisco lleguen a las regiones”.

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO